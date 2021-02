La fiscalía recurre la semilibertad de los presos independentistas

Solo un día después de las elecciones catalanas, la fiscalía ha presentado este lunes un recurso contra la decisión de la Generalitat de otorgar el tercer grado penitenciario o de semilibertad (solo van a dormir a la prisión y los fines de semana pueden pernoctar en sus domicilios) a los nueve dirigentes independentistas condenados por el 'procés'. Ahora son los jueces de vigilancia penitenciaria quienes deben decidir si suspender cautelarmente esa medida y ordena el reingreso en prisión de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa.

Cuando la Consejería de Justicia concedió por primera vez el tercer grado a los presos independentistas, el 14 de julio del 2020, se produjo la paradoja que el juez de vigilancia penitenciaria que se encarga de la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) acordó tras el recurso de la fiscalía y por petición de esta institución que los líderes soberanistas varones volvieran al centro penitenciario hasta que no se resolviera el fondo del asunto, mientras que el togado que analizó los casos de Bassa y Forcadell no tomó esta medida y dejó que permanecieran en semilibertad durante unos meses. Sin embargo, esta situación ha cambiado. El magistrado que estudiará la situación de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Rull, Forn y Turull es otro y se desconoce su criterio, mientras el que resolverá sobre Forcadell y Bassa es el mismo que les permitió prolongar el tercer grado. Eso sí, si el tema llega al Tribunal Supremo, como la primera vez, la solo interposición del recurso por parte de fiscal supondría el reingreso automático de todos en la cárcel.

En los actos de campaña

Horas antes de que comenzase la campaña electoral en Cataluña, el 28 de enero, la Generalitat volvió a conceder el tercer grado penitenciario que el Tribunal Supremo revocó el 4 de diciembre a los líderes independentistas presos, por lo que estos pudieron salir a diario de la cárcel e intervenir en los actos electorales convocados por sus partidos. La resolución de Forcadell tardó dos días más. La Secretaria de Asuntos Penales de la Consejería de Justicia sostenía que los dirigentes soberanistas encarcelados "están sujetos a la pena de privación de libertad, pero conservan el derecho de manifestación y participación política" . Los políticos varones abandonaron el centro penitenciario de Lledoners al día siguiente, igual que Dolors Bassa, encarcelada en el centro de Puig de les Basses (Figueras).

En diciembre, el Supremo fue muy crítico con la administración penitenciaria catalana, a la que recriminó que "no puede vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente". A su entender, debe garantizar la ejecución de las penas impuestas por los tribunales porque "su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena" para no convertirse "en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces".