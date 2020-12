Frío en Madrid y entre el Gobierno y el PP: Sánchez y Casado no se saludan

Cuando se levantaba el viento era difícil no encogerse. Los cinco grados que hacía esta mañana en el centro de Madrid invitaban a quedarse en casa, aunque algunos tenían la invitación del Congreso para festejar el 42º aniversario de la Constitución y han celebrado tan magno día al aire libre para evitar los contagios por covid-19. El protocolo ha cambiado y, por razones sanitarias, también se han eliminado los saludos. Y parece que cuando no son 'obligatorios' algunos no quieren decirse ni 'hola'. Eso es lo que les ha pasado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Pablo Casado.

Paradójico que una de las ideas fuerza del discurso que ha pronunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en ese acto haya sido precisamente que los políticos no deberían tratarse como "enemigos".

Entre tanta gente, ese mínimo acercamiento entre los dos podría haber pasado desapercibido, aunque es difícil cuando se trata de ellos. Podrían haberlo hecho antes o después de la alocución de Batet. Algunos dirigentes es han quedado hasta 30 minutos charlando en la acera al acabar.

Que su relación no pasaba por el mejor momento se sabía. Durante los peores momentos de la pandemia su comunicación fue muy pobre y, ahora, el líder del PP ya se había quejado de que llamó a Moncloa el 26 de octubre para comunicarle lo que pensaba del diseño y la duración del segundo estado de alarma y Sánchez no le devolvió la llamada.

El presidente ha hablado con barones del PP

Esta mañana, en cambio, el presidente del Gobierno sí que ha ido a saludar y preguntar cómo va la lucha contra el covid-19 a varios presidentes autonómicos, entre ellos a los del PP. Tanto Alberto Núñez Feijóo (Galicia) como Juanma Moreno (Andalucía) y Alfonso Fernández-Mañueco (Castilla y León) han comentado con Sánchez las expectativas ante la llegada de la vacuna, las consecuencias económicas y sociales del coronavirus y cómo diseñar una estrategia en Navidad que proteja a los ciudadanos. En el partido conservador creen que Sánchez debería cuidar la relación con el principal partido de la oposición y debería ser "más receptivo" con Casado. Los dos dirigentes están ahora muy distanciados por el bloqueo de la renovación del CGPJ y también por las duras críticas que el PP lanzada al Ejecutivo por haber sacado adelante los Presupuestos Generales del 2021 con los apoyos de ERC y Bildu.