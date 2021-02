Fuego cruzado contra Illa en el debate de La Sexta

El candidato socialista, Salvador Illa, protagonizó el debate de los candidatos a las elecciones del 14F organizado por La Sexta. Nada más comenzar, los candidatos de JxCat, Ciutadans, ERC y el PP, coincidieron en cargar contra Illa por no realizar un test previo al debate, como sucedió con el que tuvo lugar en TV3 el martes. Illa respondió al contraataque denunciando que "contra Illa vale todo" y asegurando que no se ha hecho el test porque ni tiene síntomas ni ha sido contacto estrecho de un positivo. También confirmó que no se ha vacunado.

Borràs pidió a Illa incluso que se pusiera la mascarilla, lo mismo que reclamó el candidato del PP Alejandro Fernández, que reclamó que se la pusiera por "compañerismo" con el resto de candidatos. El republicano Pere Aragonès incluso comparó a Illa con el expresidente norteamericano Donald Trump "que no decía si se la hacía o no" la prueba". "Ha dado positivo en el test de la irresponsabilidad y negativo en el de la ejemplaridad, lo pidió el comité de salud de TV3", insistió Borràs. El candidato del PSC replicó acusando al resto de partidos de "sobreactuar" y les recordó que en el primer debate, en TVE, no hubo tests previos.

Gestión de la pandemia

En relación al covid-19, Illa también recibió críticas cruzadas de fuerzas a la izquierda y a la derecha del arco parlamentario. El exministro prometió medidas en relación a la atención primaria y a la campaña de vacunación. "Vamos a tener vacunas todos porque las vacunas vienen de Europa". Aragonès le echó en cara falta de ayudas económicas directas para los sectores sociales y económicos afectados. Borràs también reprocho al exministro que proponga "lo que no han hecho hasta ahora".

Ataques entre ERC e Illa

El debate también abordó la política de pactos. El republicano Pere Aragonès aseguró rotundamente que no pactará con el PSC ni por activa ni por pasiva en la investidura: "No habrá acuerdo de gobierno ni queremos depender, no aceptaremos los votos afirmativos ni una abstención del PSC de Salvador Illa, proponemos un Govern comprometido con la autodeterminación y con la amnistía. Illa también reprochó a los independentistas el documento firmado por JxCat, ERC, la CUP, el PDECat y Primàries por el que se comprometen a no formar gobierno con el PSC, y lo definió como "la nueva foto de Colón", en relación a una movilización en Madrid que aunó a Ciudadanos, el PP y Vox contra la mesa de diálogo del Gobierno con el Govern. Aragonès, que buscó constantemente el cuerpo a cuerpo con Illa, replicó con un ataque personal: "La foto de Colón es usted en la manifestación de Sociedad Civil Catalana, menos humos, menos superioridad moral".

El 'procés'

El candidato socialista se mantuvo en su tesis de un "gran plan de reencuentro entre los catalanes". "Ya basta de desencuentro, de falsedad, de división, de confrontación, de lo que hemos visto esta noche aquí", insistió el candidato del PSC en varias ocasiones, pidiendo "pasar página" y asegurando que ni Junts, ni ERC ni la CUP no "se creen" la declaración unilateral de independencia, que no cuenta a su juicio ni con "fuerza política ni con el derecho nacional i internacional, es tiempo de acabar con falsedades". Aragonès replicó: "Se pasa página votando, con una ley de amnistía, en un referéndum, y que usted pueda defender el no?. Si confía en su España y en su proyecto, a ver si convence a la gente".

Aragonès se planta ante Borràs

Otro momento destacado fue el ataque que lanzó Aragonès a la candidata de Junts después de que esta insistiera en la posibilidad de un tripartito de izquierdas. "No se equivoque de rival, su rival no soy yo, no es ERC, al que ha estado criticando, mi rival es el señor Illa. Si hubiéramos querido pactar con el PSC estaríamos gobernando el ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, donde ustedes están dando apoyo a la presidencia de la Diputación, imputada por corrupción. Entre combatir la corrupción y criticar a ERC han elegido siempre criticar a ERC". Borràs respondió: No nos equivoquemos ninguno, cuando han tenido que escoger entre Junts o el PSOE ... les hemos ofrecido negociar conjuntamente, jamás 23 votos han servido para nada, han desertado. Aragonès replicó: "Quien ha desertado es su grupo, empezaron ocho y ahora son cuatro".

Borràs ataca a Chacón

Por primera vez en campaña, la candidata de Junts, Laura Borràs lanzó un zarpazo directo a su excompañera en el Govern y candidata del PDECat, Àngels Chacón, después de que esta criticara la gestión del Govern de Torra, por "pedir escoger entre economía y vida". La candidata de Junts acusó a Chacón de "vivir en su mundo particular", le recordó que fue 'consellera' de Torra y añadió: "cree el ladrón...". Chacón respondió: "coherencia la he tenido siempre". Borràs afirmó que el PDECat no tiene representación en el Congreso. "No nos ignore", replicó Chacón.

Pugna Vox-PP, y choque entre Illa y 'comuns'

También Vox y el PP se enzarzaron en un momento del debate a cuenta de los incidentes en los actos de Vox. En ese momento, la candidata de la CUP, que en esta ocasión no fue la cabeza de lista por Barcelona, Dolors Sabater sino la de Tarragona, Laia Estrada, se dirigió al candidato de Vox: "Usted es un fascista, un homófobo". Garriga, de Vox, respondió: "habla la delincuente metida a política". "Las víctimas son las víctimas de la violencia machista", espetó la cabeza de cartel de los 'comuns', Jéssica Albiach.

En los choques entre partidos también la candidata de los 'comuns' Jéssica Albiach reprochó a Illa falta de acción del Gobierno en la regulación de los alquileres. El candidato del PSC afirmo que "la ley de vivienda y alquiler se va a hacer, no se preocupe". "¿Cuando se va a hacer?", insistió Albiach.

Albiach frente a Aragonès

Los candidatos de ERC y los 'comuns' mantuvieron un duelo dialéctico de guante blanco. Albiach llamó "tomadura de pelo" el documento de los partidos independentistas comprometiéndose a no pactar con el PSC y recordó que JxCat gobierna con el PSC en la Diputación de Barcelona y ERC pactó los presupuestos del Estado del PSOE. Y añadió: "Una vez más, ERC queda atada a JxCat para que el país no avance y seguir bloqueando esta situación que es asfixiante". "Si esto le preocupa, deme apoyo como 'president'", respondió Aragonès, que añadió: ¿O quiere ir de la mano de un PSC que tiene de número tres al heredero de Duran Lleida?. Albiach replicó: Yo no quiero ir con un señor que nos llama colonos, Pere acabarás haciendo presidente a Joan Canadell.

"¿Podemos no faltarnos al respeto en cada intervención?", se lamentó la conductora del debate, Ana Pastor, en un momento en el que el debate se convirtió en un choque incluso a gritos.