Gabilondo: "Con este Iglesias, prefiero 'no'"

El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Ángel Gabilondo, prefiere no pactar con Pablo Iglesias tras el 4-M. "Con este Iglesias, prefiero 'no'", ha recalcado el socialista, antes de avanzar que su idea es gobernar con Ciudadanos y Mas Madrid. "No es una negativa a él, es una negativa a cómo plantea la cuestión en Madrid", ha subrayado, en La Sexta.

Gabilondo ha insistido en la necesidad de que haya un gobierno que se aleje de la "confrontación y el radicalismo" y que se ponga a gobernar "en serio". "Estoy trabajando para lograr, con las siglas del PSOE, fuerzas para una acción nueva de gobierno. Hay que afrontar este desafío sin el espíritu de la confrontación, del radicalismo. Convertir esta sociedad abierta y plural en un espacio de confrontación no va a cambiar la sociedad ni de Madrid ni en España. En Madrid hace falta un gobierno en serio. No estoy pidiendo que sea yo, sino que se necesita un gobierno que haga las cosas en serio", ha lanzado Gabilondo en un congreso de UGT.

Ante cualquier "partidismo", Gabilondo ha dicho que se tiene que estructurar "la participación y no eludiendo la rendición de cuentas" por parte del Gobierno regional. A su juicio, es "urgente un gobierno de Madrid que respete el derecho a la información y a la participación con buena gestión de los servicios públicos".

Así, para el portavoz socialista también es importante la prevención de riesgos laborales y la salud laboral y social, acabar con las desigualdades de género, luchar contra la violencia machista. Ante todo esto, considera que UGT ha sido decisivo en todas estas materias durante la pandemia y ha reconocido el esfuerzo del sindicato.