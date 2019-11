García Aguado niega haber ofrecido conferencias desde su nombramiento

El director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, Pedro García Aguado, ha asegurado este lunes que no ha ofrecido ninguna conferencia, ni cobrando ni sin cobrar, desde su nombramiento el pasado 27 de agosto, y ha señalado que su salto a la política no le resulta "muy lucrativo".

García Aguado ha comparecido este lunes ante la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid para informar sobre las "prioridades políticas en materia de juventud" a petición del Grupo Socialista. No obstante, ha lamentado que la sesión se ha convertido en un "linchamiento" a raíz de la información publicada la semana pasada por la Cadena Ser donde se daba a conocer que el Centro Tempus Rehab, sociedad de la que posee el 50% de las acciones, utilizaba el nombre y la imagen del 'coach' conocido por el programa televisivo 'Hermano Mayor'.

El director general ha afeado a los portavoces de PSOE, Más Madrid y Podemos en la comisión, Javier Guardiola, Raquel Huerta y Vanessa Lillo, respectivamente, que le acusaran de cometer una ilegalidad "basándose en una noticia" que, precisamente, según sus palabras, "desmiente esa ilegalidad".

García Aguado ha explicado que, como director general, "es totalmente legal tener acciones en empresa, no lo es recibir honorarios por una empresa o tener un contrato, cosa que yo no tengo". A las preguntas sobre el hecho de que en su primera declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia no aparecieran las participaciones en empresas y su posterior modificación, García Aguado ha precisado que cumplió con el requerimiento de declarar sus participaciones en empresas después de un informe."Venía de fuera, no sabía lo que había que hacer, me dijeron que tenía que declarar todas mis empresas, las declaré", ha señalado García Aguado, quien ha asegurado que lo hizo "en tiempo y forma".

Experiencia con los jóvenes

El director general de Juventud ha defendido que si ocupa este cargo es por su "experiencia profesional, por el trato con los jóvenes, por esa cercanía y conocimiento de muchas de las cosas que ocurren a la juventud, no solo en el tema de adicciones, y no por ser un personaje". "Lo que me acredita no creo que haya sido participar en un programa de televisión sino la experiencia dilatada ayudando a muchas personas y familias con situaciones de riesgo y problemas", ha aseverado.

El portavoz socialista ha acusado a García Aguado de publicitar sus empresas como director general de Juventud y de incurrir en "conflicto de intereses". "No es mi intención lucrarme del puesto de director general, es más, yo estando en política no me resulta muy lucrativo", ha asegurado García Aguado.

También ha aclarado que como alto cargo no puede ofrecer ninguna conferencia cobrando, al tiempo que ha afirmado que en estos meses no ha dado ninguna ni sin cobrar ni cobrando, lo que sí puede hacer "de manera privada" y sobre "otros temas".