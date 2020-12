García Castaño, antes de su declaración: "Nunca he tenido el teléfono del ministro"

El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño ha afirmado este lunes antes de entrar a la Audiencia Nacional donde está citado a declarar ante el juez que investiga la operación 'Kitchen' que nunca ha enviado ningún mensaje al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, puesto que nunca ha tenido su número de teléfono.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha convocado este lunes tanto a García Castaño como al exdirector operativo Adjunto (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino para aclarar si alguno de ellos es el autor de uno de los mensajes que el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolizó ante notario. Según consta en el acta notarial entregada al juez, en ese mensaje se informaría de que "la información se hizo con éxito" en referencia al volcado de la información que contenían "2 iphones y 1 ipad" que presuntamente serían del extesorero del PP Luis Bárcenas.

El juez recuerda en el auto en el que les citó a declarar que el propio ex 'número dos' de Interior indicó que se trataba de un reenvío y Fernández Díaz expuso que es "inverosímil" que él como ministro lo hubiera redactado, ya que es un "texto de un operativo". Así, para verificar esta versión, el juez de 'Kitchen' también ha citado a los dos comisarios porque "parece razonable inferir que ese mensaje pudiera haber sido enviado en origen por alguno de aquellos miembros de la cúpula policial", con los que, además, el exministro admitió haber tenido "frecuentes contactos".

El comisario García Castaño ha llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 09.30 horas y ha señalado a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas de sede judicial que no reconoce ese mensaje. "No es mío. Nunca he tenido el teléfono del ministro", ha manifestado. Diez minutos después ha llegado Pino, acompañado de su abogado, y no ha querido responder a las preguntas de los periodistas.

Antes de García Castaño y Pino están citados a declarar como testigos los dos notarios a los que Martínez acudió para protocolarizar los mensajes que supuestamente se había intercambiado con Fernández Díaz sobre el operativo parapolicial sufragado con fondos reservados para espiar al entorno familiar de Bárcenas.