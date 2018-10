García Egea llama a Sánchez "cooperador necesario del golpe" en Cataluña

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cooperador necesario" del "golpe" en Cataluña porque es "partícipe" en cuanto "responsable de lo que pasa" en esa comunidad y de aplicar allí el artículo 155 de la Constitución. Esta semana, el presidente del Gobierno rompe relaciones con Pablo Casado tras ser acusado de "golpista".

En una entrevista en Onda Madrid, García Egea se ha preguntado también "por qué Sánchez no deja a los jueces hacer su trabajo" en lugar de "opinar por dónde deberían de ir", en alusión a las opiniones vertidas desde el Gobierno sobre si hay o no un delito de rebelión por parte de los independentistas. "Luego nos sorprendemos si le llaman colaborador necesario de este golpe al Estado", ha añadido sobre Sánchez el dirigente popular.

Teodoro García Egea ha insistido en que "si no hace nada" Pedro Sánchez es "cooperador necesario" del "golpe", y ha considerado que debería decidir "si está con los que están intentando perpetrar el golpe" o está "con los constitucionalistas" que, en el caso del PP le han ofrecido los votos del Senado para aplicar el 155.

PALABRA DE FEIJÓO



Al ser preguntado sobre las declaraciones del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer dijo que en el PP saben que Sánchez no es ningún golpista, el secretario general del partido ha dicho: "Bueno, es un cooperador del golpe". Y aunque después ha admitido que "lógicamente no es el que ha materializado la acción", ha insistido en que al "no hacer nada" Sánchez es "responsable".

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en declaraciones a la Cadena SER, ha asegurado que "los golpes de Estado no se dan ahora con tanques, desgraciadamente, sino en los Parlamentos", según informa esta emisora.