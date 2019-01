Garrido recomienda a Vox ser 'más cuidadoso' con la violencia de género

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha recomendado a Vox ser "más cuidadoso" con lo que dice en materia de violencia de género y le ha indicado que la apuesta del PP es "inequívoca por el apoyo a las mujeres que sufren violencia de género".

No obstante, ha insistido en que no descartaría formar gobierno con aquellos partidos que se encuentren en el espectro ideológico de centro derecha, como, a su juicio, es el caso de Vox.

Así lo ha expuesto Garrido en declaraciones a los periodistas después de visitar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y al ser preguntado sobre que Vox haya condicionado su apoyo a PP y Cs para formar Gobierno en Andalucía a la eliminación de las medidas contra la violencia de género.

"La apuesta del PP es inequívoca por el apoyo a las mujeres que sufren violencia de género. Algunos partidos que no tienen experiencia tienen que ser muy cuidadosos en lo que quieren decir y cómo lo dicen. Son momentos de negociación, no siempre es fácil, pero creo que el PP lo ha dejado claro: No se va a modificar nada en lo que se refiere a ayudas de las mujeres que son víctimas de esta lacra de la violencia de género", ha aseverado.

No descarta el pacto

En cuanto a si pactaría con Vox en un posible Gobierno, el dirigente madrileño ha insistido en que "si él fuera la persona encargada de hacer Gobierno en Madrid intentaría pactar con aquellos grupos que tuvieran representación y que estén en el espectro ideológico de centro derecha" y ha señalado que si Vox tuviera representación "estaría en ese espectro".

Ayer, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Cézar Zafra, afeaba a Garrido que no descartara pactar con Vox, a lo que le ha contestado que "quizá lo que tendría que pensar él es si gobernaría con el PSOE".

"El gran riesgo de la Comunidad de Madrid está en que Ciudadanos tenga en mente compensar algunas u otras actuaciones con un Gobierno socialista, yo a Vox hasta ahora no le he oído hacer cosas como tratar de contentar a los independentistas. Yo eso no se lo he visto hacer, al PSOE sí; por lo tanto que aclare si gobernaría con PSOE", le ha lanzado.