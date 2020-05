El gestor del rey Juan Carlos afirma que le entregó en Ginebra 1,7 millones del sultán de Bahréin

El rey Juan Carlos I entregó en Ginebra en el 2010 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) que había recibido como donación del sultán de Bahréin al gestor de su cuenta suiza en la banca Maribaud, el abogado Arturo Fasana, según declaró el propio Fasana a la justicia suiza y recoge el diario 'El País'. La justicia suiza investiga los movimientos de la fundación panameña Lucum en la que el rey emérito era primer beneficiario.

Mientras el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción esperan a que la fiscalía suiza les aporte nuevos datos sobre el origen de los 65 millones de euros que donó a su entonces amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se van conociendo detalles de dónde fue el dinero. Ahora, el citado medio desvela que en ese depósito bancario de Juan Carlos I se ingresó también el 7 de abril del 2010 la cantidad de 1.895.250 dólares (1,7 millones de euros) supuestamente transferidos por el sultán de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa. La cuenta estaba a nombre de la fundación panameña Lucum.

El fiscal suizo tomó declaración como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales al abogado y gestor financiero Arturo Fasana en octubre del 2018 y le preguntó sobre el origen de este dinero. Fasana contestó: "Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. ... Me dijo que había recibido 1,9 millones del sultán de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas trámite bancario para justificar un ingreso del cliente y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí". Fasana explicó en su declaración judicial que el rey emérito acudió a su domicilio particular con una maleta que supuestamente contenía el dinero.