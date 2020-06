El Gobierno acusa a Torra de vivir en el "descontento permanente"

El Gobierno no ha querido entrar en la crítica que lanzó el presidente, Quim Torra, sobre los criterios de reparto de la transferencia de 16.000 millones de euros que hará a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos que ha supuesto frenar la pandemia. Torra aseguró el domingo que el Ejecutivo central "asfixia a Cataluña" y pidió 15.000 millones de euros solo para la Generalitat catalana para compensar las pérdidas en el sector turístico, comercial, cultural y de las entidades sociales.

Tras el Consejo de Ministros de hoy, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la expresión que utilizó el presidente de la Generalitat de Cataluña le recuerda al "España nos roba" y le ha afeado que viva en el "descontento permanente". Montero ha añadido que ve a Torra "empeñado" en su "lucha política" por la independencia incluso cuando ahora "el conjunto del país" está "concentrado en la lucha contra el covid-19".

Montero ha explicado que el Gobierno no solo ha puesto a disposición de comunidades los 16.000 millones del fondo no reembolsables, sino que suma ya una "cantidad histórica", al alcanzar los 24.500 millones después de: la actualización de las entregas a cuenta, los 300 millones que transfirió el Ministerio de Sanidad, otros 300 millones que transfirió el Ministerio de Políticas Sociales y las becas comedor. Para ello, ha subrayado, la Moncloa ha tenido que endeudarse y asumir déficits con el fin de hacer llegar esos recursos a las autonomías y que estas no vieran perjudicadas sus cuentas públicas. Esos fondos, según ha pedido el Ejecutivo central, deben ir a costear las inversiones en sanidad y educación.

La ministra cree que el mejor síntoma de que el reparto ha sido "equitativo y justo" es que ningún territorio está plenamente contento con el reparto de los fondos. Según Montero, si se hubiera producido el reparto a medida de un territorio, eso habría sido a costa de otro.