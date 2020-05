El Gobierno agita los ERTE para forzar los avales de los grupos

El Gobierno se comprometió anoche con Ciudadanos a revisar si, en el futuro, la vigencia de los ERTE y medidas económicas clave debe ligarse a la continuidad del estado de alarma. Una vinculación que Cs (que hoy votará con el PSOE en el Congreso) considera, como el PP, un chantaje para lograr el apoyo de otros grupos. La realidad es que el Ejecutivo utilizó durante 48 horas la supeditación de una cosa a la otra para llamar a otros partidos a avalar la alarma otra quincena más, puesto que es imprescindible para garantizar la desescalada.

De hecho, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó ayer, tras el Consejo de Ministros, que «muchas» de las medidas económicas aprobadas por decretos leyes decaerían de forma «automática» sin una nueva extensión quincenal. Venía así a confirmar la «realidad» expresada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre el fin de la flexibilidad de los ertes si no se prorroga el estado de alarma. Montero, además, resaltó que el mecanismo de los ERTE ha evitado «despidos masivos» y cree que se está «estabilizando» el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Era evidente que se estaba creando ambiente de negociación in extremis que, según parece, funcionó finalmente con los naranjas.

ENMIENDA DEL PP / Los populares llevaban también un par de días dándole vueltas al asunto. Y presentaron ayer en el Congreso una enmienda para desvincular las medidas de apoyo al empleo a la finalización del estado de alarma. En el Senado, por la tarde, tanto populares como Cs atacaron al Gobierno por este flanco. Lorena Roldán, senadora naranja, reprochó a Pedro Sánchez que se dirija a la oposición utilizando a los afectados por los ERTE como «rehenes» y que utilice el estado de alarma a su «antojo».

Sánchez no se refirió directamente al asunto en el que sí que entró Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo criticó duramente que el PP no las hubiera votado a favor y «ahora lo reclamen». «Un PP que no ha votado a favor de los ERTE, ni de la exoneración de cuotas para las empresas, ni del subsidio para los trabajadores temporales ni para las empleadas del hogar», recriminó a la senadora popular Ana Isabel Alós, que había pedido que se prolonguen hasta septiembre y, en algunos sectores, hasta diciembre.

«No tendría sentido que hubiéramos desplegado esta herramienta con el enorme impacto económico que tiene para luego dejarlo caer», añadió Díaz, dejando claro que, pasase lo que pase hoy, se intentarán salvar las medidas, con el paraguas jurídico de la alarma o sin ella.