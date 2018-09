El Gobierno da una moratoria de 4 años antes de retirar las licencias de VTC

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo marco de regulación de los vehículos de turismo con conductor (VTC) en el que cede a las autonomás el peso de la mormativa sobre este tipo de vehículos en el transporte urbano y da una moratoria de cuatro años para que se organice el sector en su convivencia con el taxi.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no ha escondido en rueda de prensa el "conflicto" que se ha producido entre estos vehículos de alquiler con conductor y los taxis y ha justificado en ello la aprobación de un decreto para "ajustar" la actividad del transporte urbano que actualmente efectúan los VTC. "El problema no afecta de igual manera en todo el Estado", ha subrayado, y ha resaltado Madrid y Barcelona como las ciudades donde se producen las mayores tensiones. Por esta razón, ha abogado "no por transferir una competencia del transporte que se realiza allí, sino por habilitar una regulación en la comunidades autónomas" para que sean ellas las que gestionen las licencias y actuaciones "en función de sus circunstancias".

Habrá no obstante, un "periodo transitorio", una moratoria de cuatro años, para que las autonomías establezcan una normativa y las VTC puedan adaptarse a la situación y a la regulación autonómica. "No perderán su autorización estatal para el transporte interurbano, pero deberán tener licencia autonómica para trabajar en las ciudades de la comunidad correspondiente".