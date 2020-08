El Gobierno se desmarca del manifiesto en defensa de Juan Carlos I

El Gobierno se desentiende del manifiesto firmado por una 30 de exministros del PSOE, PP y de UCD, entre ellos los exvicepresidentes Alfonso Guerra y Rodolfo Martín Villa, en defensa de la figura de Juan Carlos I. La responsable de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que la trayectoria y el legado del rey emérito no pueden "no puede ser obstáculo para que la Justicia actúe si hay actos que no casan con nuestra legislación".

En una entrevista en RNE, la ministra ha subrayado la "importancia" de separar la figura histórica del monarca emérito de la acción de la justicia. Así, ha apuntando que Juan Carlos I merece "máximo respeto, como también merece máximo respeto la independencia de la Justicia para investigar cualquier hecho con respecto al anterior jefe de Estado, siempre respetando la presunción de inocencia e insistiendo en la libertad de la prensa".