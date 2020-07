El Gobierno insiste en que la Casa Real tiene que tomar sus "decisiones" sobre el rey emerito

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reiterado este jueves que la Casa Real tiene que tomar sus "decisiones" sobre el rey emérito, Juan Carlos I, después de las informaciones que se están conociendo sobre su fortuna oculta en paraísos fiscales, y ha desvinculado esos hechos de Felipe VI. En declaraciones a los periodistas tras el homenaje civil a las víctimas del coronavirus, Calvo ha subrayado que el Ejecutivo "distingue muy claramente lo que son asuntos que afectan al exjefe del Estado, al Rey emérito, de la impecable labor que hace Felipe VI".

"En ese sentido, Casa Real tiene que tomar también sus decisiones y al Gobierno lo que le compete en este asunto es reafirmar el papel constitucional del Rey Felipe VI y el trabajo que hace cada día en el lugar que la Constitución nos sitúa, como ha sido el día de hoy", ha enfatizado.

La vicepresidenta del Gobierno ha reiterado que "en ese asunto" que afecta a Don Juan Carlos "Casa Real tomará sus decisiones". Preguntada si la Casa Real tomará con seguridad esas decisiones, ha respondido: "Tiene asuntos que debate y que afectan a un tiempo que no es el tiempo del Rey Felipe".

FEIJOÓ: NO ES PRIORIDAD

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado este jueves que la prioridad del país debería ser la lucha contra el coronavirus y la "pandemia económica en ciernes" y no "desviar el asunto" para cuestionar la Constitución, la monarquía parlamentaria o el modelo democrático.

"Cuestionar ahora nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado o el modelo democrático de nuestro país, yo no voy a participar en esto, porque no me parece razonable, ni prioritario, ni procedente", ha avisado.

Feijóo ha señalado que se pretenden priorizar unas investigaciones, como la que afecta al rey emérito, "para ocultar las demás". "Ese es un juego muy antiguo", ha reiterado el presidente gallego, que ha afirmado que las instituciones están por encima de las personas que en cada momento las encabezan.

Feijóo ha insistido en que lo importante ahora es aprobar una legislación adecuada para afrontar los brotes, que en España están entrando personas sin garantías de salud pública o la negociación europea del fondo de reconstrucción. "En este momento desviar este asunto hacia otros, probablemente le pueda interesar a alguien, a mí no me interesa", ha zanjado.