El Gobierno pacta con Ciudadanos que la prórroga sea de solo 15 días

El Gobierno quería que la prórroga del estado de alarma en España terminase el 27 de junio. Pero las dudas de sus socios y su creciente debilidad provocaron que cambiara la fecha límite. Ayer, a primera hora de la tarde, el Ejecutivo y Ciudadanos sellaron un nuevo pacto por el que la prórroga será de solo 15 días, como las anteriores, a cambio del apoyo de los 10 diputados naranjas. La alarma, por tanto, acabará el 7 de junio a las 00.00 horas.

Con este acuerdo, Pedro Sánchez tiene prácticamente asegurado que hoy la prórroga saldrá adelante en el Congreso, aunque sea por la mínima. Con los votos del PSOE, Podemos, Cs y algunos minoritarios sería suficiente, siempre que el PNV se abstenga. Pero las negociaciones con los nacionalistas vascos continúan para que vuelvan a apoyar, algo que parece factible según las palabras de su presidente, Andoni Ortuzar, pidiendo una alarma «de perfil bajo», al tiempo que el Gobierno intenta que ERC pase del rechazo a la abstención. Este último movimiento se antoja más complicado, debido a los vetos entre naranjas y republicanos. Fuentes del partido de Oriol Junqueras admitieron, tras conocer el pacto, que su entendimiento con el Ejecutivo es ahora más difícil.

«El Gobierno y Cs coinciden en que continúa siendo necesario prorrogar el mecanismo constitucional del estado de alarma para afrontar esta pandemia y que debe prolongarse solo por el tiempo estrictamente necesario», informó la Moncloa para dar cuenta del acuerdo de ampliar 15 días la alarma.

DUDAS / El comunicado no deja claro si este será el último periodo de estado de alarma o habrá más, aunque sí explica que el Ejecutivo contempla que no haya más prórrogas. Según detallan, «durante esos 15 días, el Gobierno se compromete a analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma». También se compromete a agilizar el pago de prestaciones por ERTE o desempleo para que todas los afectados puedan cobrarlas antes de junio, así como a ampliar un mes más la moratoria de impuestos (IVA, IRPF, Sociedades) a los contribuyentes afectados por el impacto negativo de la crisis.

La dirección de Cs celebró el «gran acuerdo para salvar vidas y empleos», pero ofrecieron una versión del pacto un tanto diferente. Los liberales aseguran que Sánchez se ha comprometido a no reactivar la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat. «Cualquier concesión que se pudiera otorgar a los nacionalistas sería totalmente incompatible con este acuerdo», apuntó el portavoz naranja, Edmundo Bal. Tanto el Gobierno, a través de su portavoz, María Jesús Montero, como fuentes de los republicanos desmintieron esta versión. La mesa sobre el «conflicto político» en Cataluña se mantiene, aunque no haya fecha para nuevas reuniones. El texto supone un avance en lo que el Gobierno denomina la «cogobernanza», pero de momento no es suficiente para que ERC abandone el bloque del no (formado entre otros por Vox y JxCat y al que se sumará el PP). Pablo Casado acusó a Sánchez de participar en una subasta por los votos de los partidos nacionalistas en la que se ofrece «retomar la mesa por la independencia y sacar de la cárcel a terroristas de ETA».

DIMISIÓN de de quinto/ El diputado de Cs, Marcos de Quinto, anunció ayer que abandonaba la formación por «diferencias con algunas decisiones» de la dirección del partido. El exvicepresidente de Coca-Cola ya se había mostrado molesto en las semanas pasadas por el pacto para ampliar la medida extraordinaria y ayer comunicó su marcha después de que se anunciase un nuevo trato con el Ejecutivo.