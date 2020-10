El Gobierno publica la orden de Sanidad que confina a diez ciudades en Madrid

El Gobierno ha publicado a primera hora de esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del Ministerio de Sanidad que amplía las restricciones de movilidad y reduce los horarios de apertura de bares y restaurantes en la capital y nueve municipios de Madrid para doblegar la curva de contagios de coronavirus. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tiene hasta la mañana del sábado para aplicar las nuevas medidas.

La Comunidad de Madrid se verá de esta forma obligada a confinar perimetralmente sus 10 municipios más poblados, entre ellos la capital. La propuesta del Ministerio de Sanidad que fijabaa tres indicadores básicos para acordar los cierres en poblaciones de más de 100.000 habitantes fue aprobada en la tarde de este miércoles por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "con una amplia mayoría": trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, que han sido de las comunidades de Madrid, Catalunya, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.

La Comunidad de Madrid mantiene el pulso con el Gobierno central al rechazar las restricciones de movilidad anunciadas en diez municipios de la región, incluida la capital, ya que considera que la decisión aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud "jurídicamente no es válida".

La orden recoge la decisión colegiada para aplicar nuevas restricciones en diez municipios de la Comunidad de Madrid.

En concreto son Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

El acuerdo contempla restricciones en la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes y con una incidencia acumulada de covid superior a los 500 casos en 14 días, informa Efe.

Los otros requisitos son que tengan un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10 % y que forman parte de una comunidad en la que la ocupación de camas en uci por pacientes covid sea superior al 35 %.

Ante una situación epidemiológica "preocupante", el Gobierno impone duras restricciones a la movilidad en Madrid, pese al rechazo del equipo que preside Isabel Díaz Ayuso.

Para frenar los contagios de covid-19, la norma del Ministerio de Sanidad impone las medidas ya en vigor desde la semana pasada en algunas zonas de la región, donde los vecinos no pueden salir de sus vecindarios salvo para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio.

Estas restricciones son más leves que el férreo confinamiento impuesto a todos los españoles entre marzo y junio y que permitió controlar la primera ola de la pandemia.

El acuerdo "jurídicamente no es válido" por no haber sido aprobado en la reunión por unanimidad, dijo en rueda de prensa el responsable de salud madrileño, Enrique Ruiz Escudero, cuyo Ejecutivo regional había llegado la noche del martes, no obstante, a un principio de acuerdo con el Gobierno central sobre las medidas.

Trabajo sí, paseo, no

Desde el lunes de la semana pasada más de un millón de personas en las zonas más afectadas de Madrid, entre ellas varios barrios humildes del sur de la capital, ya se encuentran bajo restricciones a la movilidad.

No pueden salir de su vecindario salvo razón de primera necesidad. En cambio pueden circular libremente dentro de su barrio, donde los parques, eso sí, están cerrados y los bares y restaurantes vieron reducido su aforo.

En los últimos días, diversas manifestaciones han congregado a centenares de personas para protestar por este confinamiento parcial, informa Afp.