El Gobierno ve "desleal" que el PP vincule los fondos europeos y el CGPJ

En el Gobierno no ha sentado bien el aviso de Pablo Casado de que la reforma legal para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede afectar a la llegada de los fondos europeos. Fuentes del Ejecutivo nacional lamentan la "deslealtad" del líder del PP y su intento de "confundir" a los ciudadanos al sentenciar que el PSOE y Unidas Podemos quieren ser los que elijan a los jueces. En la misma línea, critican que los conservadores "incendien" este debate en las instituciones europeas con la amenaza de que esto puede bloquear las ayudas para hacer frente al coronavirus.

"Ya vale de confundir mintiendo a los españoles", sentencian en la Moncloa antes de señalar que la reforma express planteada por socialistas y morados para renovar el órganos de gobierno de los jueces no implica, en ningún punto, "elegir jueces", sino de romper el bloqueo impuesto por el PP desde hace meses. Además, insisten en que la elección de los jueces seguirá siendo por méritos. Así, reprochan a los populares que se hayan instalado en la dinámica de "mentir de manera intencionada" para desgastar al Gobierno.



Más aún, las mismas fuentes del Ejecutivo consideran que Casado y su partido está actuando de manera "antipatriótica" al asegurar que acudirán a Europa para denunciar esta reforma legal advirtiendo, además, que esto podría influir en la recepción de los fondos europeos. Según señalan estas voces, la intención del líder del PP es "incendiar" este debate "de manera absolutamente desleal con su país".

No obstante, apuntan que los intentos de los conservadores para frenar la proposición de ley que registraron el pasado martes no tendrá éxito porque en Europa "las cosas terminan con el rigor que requieren". Aun así, reconocen que los portavoces socialistas en las instituciones europeas deberán decidar a algo que no le tocaría y "desmontar las mentiras" lanzadas por los conservadores.