Los herederos de Convergència, fuera del 'Parlament': no llegan al 3% de los votos

Convergència ha desaparecido formalmente este domingo del Parlamento ce Cataluña. El PDECat, los herederos directos del otrora partido hegemónico catalán, no han conseguido los votos suficientes para obtener representación en la Cámara catalana. La lista encabezada por la ex ‘consellera’ de Empresa Àngels Chacón ha obtenido poco más de 75.000 votos entre las cuatro demarcaciones catalanas, sin llegar a obtener los suficientes para conseguir sacar diputados en ninguna de ellas. "Lamentamos que el independentismo no esté condicionado por una fuerza de centro", ha declarado Chacón desde la sede central del partido.

Será la primera legislatura, desde ese 20 de marzo del 1980 en el que Jordi Pujol accedía a la presidencia de la Generalitat en los primeros comicios autonómicos desde la Segunda República, que Convergència no se sienta en el hemiciclo. "La política es una carrera de fondo", ha declarado Chacón, que pese al revés electoral no da por terminada la andanza de su formación. La dirigente conservadora ha destacado el peso que mantienen en ayuntamientos y en el Congreso de los Diputados y la ejecutiva del partido se reunirá esta semana para revisar su hoja de ruta.

Divorcio

El espacio político que ha aupado como ‘presidents’ a Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont y finalmente a Quim Torra estará representado por Junts, que certificó su separación hace meses del PDECat. Fue Torra el que consumó el pasado septiembre el divorcio entre formaciones, precisamente fulminando a Chacón como 'consellera' de Empresa. Los 75.000 votos del PDECat podrían haber decantado la balanza a favor de Junts en su pugna con ERC, pues la formación liderada por Laura Borràs se ha quedado a 33.000 papeletas por detrás de los republicanos.

Como le ocurrió a Unió Democràtica en el 2015, cuando partió peras con Convergència i finiquitó las siglas ‘CiU’, el PDECat no ha salido bien parado de su ruptura con Puigdemont. El proyecto liderado por Chacón se ha quedado a las puertas del 3% mínimo de los votos para poder sacar representación. Su candidatura, que aspiraba a capitalizar el 'seny' y la complicidad con los sectores empresariales, no ha calado entre el electorado. El apoyo del 'expresident' Artur Mas, que finalmente se quedó en el PDECat y no se sumó a Junts, no ha sido suficiente tampoco para dar ese impulso.