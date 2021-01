Iceta afirma que Illa no dejará Sanidad si se aplazan las elecciones del 14-F

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido que, si se atrasasen las elecciones catalanas, el candidato del PSC y actual ministro de Sanidad, Salvador Illa, no dejaría el Ministerio, y que solo abandonará el cargo cuando empiece la campaña electoral: "Si se aplazan, no lo debe dejar". En una entrevista en TV3, ha defendido que los comicios se deben celebrar el 14 de febrero, tal y como estaba previsto. "No hay ningún motivo para que (Illa) lo deje, pero para lo que no hay ningún motivo es para aplazarlas. Esto no se aguanta, necesitamos un Govern con cara y ojos".

Iceta ha señalado que "el Govern está preparándose, está poniendo todas las condiciones para que se pueda votar con todas las garantías". Y ha sostenido que con las previsiones sobre el coronavirus dadas por la Generalitat, "no hay motivos añadidos" que indiquen que se deban aplazar las elecciones, porque la velocidad de reproducción de la enfermedad (la Rt) estará previsiblemente igual que cuando se convocaron los comicios, según él. Sin embargo, la Consejería de Salud trabaja con unas previsiones según las cuales las cifras de la pandemia empeorarán en vísperas del 14-F. El documento evita pronunciarse sobre un aplazamiento, pero esboza un panorama epidemiológico complicado. El Govern y los partidos con representación parlamentaria se reunirán este el viernes para tomar una primera decisión sobre la continuidad del proceso electoral, que podría ser revisada antes del inicio de la campaña, el 29 de enero.

Iceta opina que solo se debería plantear un aplazamiento de las elecciones si hubiese un confinamiento domiciliario. Tampoco ve viable una modificación legislativa para que se pudiera votar en dos jornadas. El dirigente socialista ha llamado a la ciudadanía a votar por correo y ha subrayado que, si se mantienen las escuelas abiertas y se puede ir a trabajar, también se debería poder abrir los colegios electorales.

El líder socialista ha negado que un posible aplazamiento de las elecciones perjudique al candidato del PSC, pero ha matizado: "Este no debe ser el factor, no se debe mirar la evolución de las encuestas sino de la pandemia".

Su futuro político

Preguntado por si ocupará él el Ministerio de Sanidad cuando lo deje Illa, Iceta ha dicho que "hay gente más preparada" para ese puesto y que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien debe decidirlo. Ha añadido que le gustaría "seguir siendo útil" y que ahora tiene una disponibilidad que antes no tenía, porque era el candidato a la Generalitat, pero ha insistido en que es Sánchez quien decide, al ser preguntado por si podría ser nombrado ministro de Política Territorial.