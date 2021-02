Iglesias acusa al PSOE de "tensar" el Gobierno al "traicionar" los acuerdos sobre alquileres

Los roces entre el PSOE y Unidas Podemos van a más. Tras una semana en que las fricciones entre los socios del Gobierno parecen encontrar cada vez más difícil solución, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha acusado a los socialistas de “traicionar” el acuerdo que alcanzaron en octubre para regular el precio de los alquileres. El líder de Unidas Podemos ha asegurado que gesto como este solo sirven para “tensionar” al Gobierno.

Antes del acto conmemorativo del 40 aniversario del 23-F, Iglesias ha señalado que “es bueno no tensionar” la coalición y que esto ocurre cuando se “incumplen los acuerdos”. El vicepresidente segundo se refería al pacto que firmó con el PSOE para regular el precio de los alquileres en aquellos mercados tensionados. Socialistas y morados alcanzaron este acuerdo a mediados de octubre, cuando Iglesias amenazó con no apoyar los Presupuestos Generales del Estado si no se incluía esta medida.

No obstante, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, rechazó el pasado lunes establecer un control de precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda. El dirigente socialista, en cambio, abogó por promover incentivos fiscales. “Lo pactado obliga”, le respondió rápidamente la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, una de las dirigentes moradas más críticas con el PSOE.

Este martes, Iglesias ha insistido en que se debe cumplir lo pactado. “Este Gobierno no existe porque nos llevemos muy bien, sino porque hay un acuerdo de Gobierno con compromisos. Uno de esos compromisos es que hay que regular los alquileres”, ha explicado. “Es un error tensionar el Gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada”, ha sentenciado, en un aviso a sus socios.

Iglesias no ha sido el único dirigente morado que ha criticado a sus socios de Gobierno. “Si un Gobierno de coalición no sirve para regular los alquileres, ¿para qué sirve un Gobierno de coalición progresista?”, ha preguntado el portavoz de En Comú Podem, Gerardo Pisarello. En la misma línea que el vicepresidente segundo, ha señalado que aceptaron entrar dentro del Ejecutivo “porque había un compromiso escrito” según el cual iban a “tener los alquileres regulados, se podían mejorar sustancialmente los salarios y las pensiones”.

Además, la posición del PSOE parece haber confundido a Unidas Podemos. “Es difícil de entender este cambio de opinión del PSOE con una cuestión tan crucial para la vida de tantos españoles”, ha subrayado el secretario de Estado de derechos sociales, Nacho Álvarez.