Iglesias avanza que el pacto de Presupuestos con el PSOE está cerca y avisa: "No gustará" a Cs

De la ecuación debe quedar fuera Ciudadanos y es más, seguro que quedará fuera Ciudadanos. Pablo Iglesias no se ha movido de su posición desde hace semanas, meses. Rechaza que la formación naranja se encuentre en el pacto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero ahora que se acerca la culminación de ese consenso dentro del Gobierno de coalición, está convencido de que Inés Arrimadas no podrá sumarse, porque ese proyecto de cuentas públicas para el 2021 "no va a gustarle".

El vicepresidente segundo del Gobierno lanzó este sábado ese mensaje en el arranque de la reunión del consejo ciudadano estatal de Podemos, citado telemáticamente y convocado a las puertas de que él mismo y Pedro Sánchez presenten su acuerdo presupuestario. Pero además puso tareas a su partido: una de ellas, "fundamental", dijo, es caminar hacia un "horizonte republicano", dado que la Monarquía en España está revelando su "agotamiento".