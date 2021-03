Iglesias: "Es muy probable que Ayuso acabe en prisión"

Pablo Iglesias cree que Isabel Díaz Ayuso entrará en la cárcel. La presidenta de la Comunidad de Madrid no está siendo investigada (a diferencia de antecesoras suyas como Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes), pero el todavía vicepresidente segundo del Gobierno, que la semana pasada anunció que dejaría su puesto para medirse a Ayuso en las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, cree que acabará siendo condenada a penas privativas de libertad. Iglesias no ha concretado a qué conductas de la dirigente conservadora se refería.

“El PP es sinónimo de delincuencia y crimen. Lo dicen los jueces”, ha dicho este viernes el líder de Podemos en La 1. “Es más que probable que, cuando se investigue, Ayuso sea imputada y acabe en prisión”, ha añadido.

“Sería terrible que Ayuso y la ultraderecha gobernara. Había que dar la cara. Soy madrileño, soy antifascista, y si ahora soy más útil en Madrid, es un honor hacerlo”, ha explicado Iglesias sobre su sorprendente salto a la política madrileña, que también ha supuesto que ceda el testigo de la candidatura de los morados a las elecciones generales a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y próxima vicepresidenta tercera.

Tensiones entre los socios del Gobierno

La salida de Iglesias, que dejará la vicepresidencia segunda y su escaño en el Congreso cuando comience la campaña madrileña (ha evitado concretar la fecha concreta), se produce en un momento complicado dentro de la coalición. El PSOE y Podemos se encuentran enfrentados por la futura ley de vivienda. Los socialistas, de momento, solo contemplan bonificaciones y beneficios fiscales para los propietarios que bajen los precios de los alquileres. Pero los morados, y con ellos gran parte de los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez, como ERC y EH Bildu, quieren que la futura norma incluya topes.

Iglesias ha recordado que el acuerdo de coalición firmado por Sánchez incluía un apartado sobre esta materia. El PSOE y Podemos se comprometieron allí a poner freno a las subidas abusivas de los alquileres, pero sin especificar la fórmula concreta. “Sánchez no va a traicionar un acuerdo firmado en público. No nos van a doblegar por un poco de presión mediática. Sánchez no se puede permitir ante sus votantes traicionar un acuerdo firmado”, ha insistido el vicepresidente segundo, aludiendo a que la “correlación de fuerzas” en el Congreso hará que el PSOE cambie de actitud. Y si no lo hace, ha concluido, “si saca adelante la reforma con los votos del PP, será todavía más probable que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta”.