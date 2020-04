Iglesias: "Ningún gobierno estaba preparado para la pandemia"

"Tenemos que ser extremadamente humildes y reconocer que nosotros ni ningún otro gobierno estábamos preparados para una pandemia como esta", ha reconocido Pablo Iglesias en TVE. El vicepresidente segundo del Gobierno ha añadido que es necesario contar con una sanidad pública "más fuerte". "No puede ser tampoco que no haya una industria que pueda producir de manera autónoma respiradores y que nos vemos abocados a un mercado internacional, especulador". Iglesias, asimismo, no ha confirmado que "el ingreso mínimo vital puente" vaya al Consejo de Ministros de este viernes pero ha asegurado que será pronto.

En la misma entrevista, el máximo dirigente de Podemos ha afirmado que en el seno de la coalición de Gobierno hay "debate" porque en una crisis de este to'p "no se puede actuar con piloto automático" pero que "una vez se debaten las cosas" todos los ministros "una piña". En este sentido, Iglesias ha apostado por un gran acuerdo político y social "transversal" que tenga "en la defensa de lo público el mínimo común denominador". Un acuerdo, dijo, al que esperan que se sumen todas las fuerzas políticas más allá de los "carnets" y donde también tendrán cabida agentes sociales, sindicatos, patronatos y la sociedad civil.



El vicepresidente ha defendido que el ingreso mínimo vital era un compromiso de la coalición de Gobierno pero ha admitido que la medida definitiva podría "tarda meses" por las "complejidades" que presenta. En este sentido, ha dicho que hay que ayudar a las familias que ya tienen problemas y que no pueden acogerse a otras medidas aprobadas por el Ejecutivo, como los ERTE y que "hay que mantener una mínima capacidad de consumo para afrontar la recuperación económica".