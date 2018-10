Iglesias: 'No voy a hablar de derecho con Junqueras, voy a hablar de política'

Hace poco más de un año Oriol Junqueras y Pablo Iglesias se reunían en casa de Jaume Roures. Este viernes por la tarde vuelven a verse, pero en la prisión de Lledoners. Muchas cosas han cambiado en este tiempo. El líder morado ha pasado a ser el principal aliado del Gobierno español mientras que el exvicepresidente catalán cumplirá en apenas dos semanas un año encarcelado. Iglesias quiere convencerle para que su partido brinde su apoyo a los presupuestos que ha pactado con Pedro Sánchez, pero los republicanos se mantienen firmes en su decisión de no sentarse siquiera a negociar el pacto entre el Gobierno y Podemos mientras los dirigentes independentistas sigan en prisión.

"Yo no voy a prisión a hablar de derecho con Oriol Junqueras, voy a hablar de política (...). Hablaremos de la situación de los presos, pero creo que tiene sentido hablar de política", ha señalado este viernes en 'Espejo Público' Iglesias, que se verá también con Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, a los que ya visitó en verano.

"Creo que Junqueras no debería estar en la cárcel. Hay gente del PP en privado me ha comentado que no se sostiene la prisión provisional", ha explicado el líder morado, antes de acudir a Lledoners acompañado de la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, y del teniente de alcalde de Barcelona, el 'comú' Jaume Asens. Sobrevolando la prisión, la idea que ya planteó en su día Xavier Domènech y que ha vuelto a poner sobre el tapete Ada Colau: una entente para apoyar las cuentas del Estado, Generalitat y Ayuntamiento. Después de que Sánchez señalara que "en nombre del Gobierno negocia el Gobierno", el 'podemista' ha respondido que "en nombre de Podemos negocia Podemos".

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, y el portavoz republicano en el Congreso, Joan Tardà, también estarán presentes en esta cita. "Es excepcional, pero todo lo que sea avanzar en el diálogo incluso aunque haya muchos desacuerdos es preferible a la judicialización de un problema político", ha apuntado Iglesias, que ha matizado que "no parece muy sensato pedirle a un Gobierno que presione a la Fiscalía".