Iglesias tacha de "humillación" la imagen de la Justicia española ante Europa por la cuestión catalana

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado que la judicialización del conflicto catalán "está haciendo mucho daño a la imagen de España en Europa" y que varios tribunales europeos han quitado la razón a los magistrados españoles. "Eso es una humillación", ha aseverado.

En su primera entrevista como 'número tres' del Gobierno, Iglesias ha señalado que, como vicepresidente de España, considera que las enmiendas que, desde Europa, hacen a las decisiones de los magistrados españoles dejan "en mal lugar a nuestra Justicia". Así, se ha referido, no solo, a la resolución del TJUE por la que se reconoce la condición de parlamentario europeo, así como su inmunidad, al líder de ERC, Oriol Junqueras, sino a las decisiones de varios tribunales de no cursar la euroorden emitida por el juez Pablo Llanera contra el ex 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Preguntado por el hecho de que un vicepresidente del Gobierno critique a la Justicia de su propio país, el secretario general de Podemos se ha defendido alegando que las decisiones que adoptan los tribunales europeos también deben acatarse porque forman parte del ordenamiento jurídico. Así, como solución, ha mantenido la línea de los últimos meses: desjudializar el conflicto, "un poco más de inteligencia política y un poco menos de pasión".

Además, Iglesias se ha pronunciado sobre el acuerdo que alcanzó el PSOE y ERC para que los republicanos allanaran la investidura de Pedro Sánchez. "En un acuerdo, todos los actores tienen que ceder", ha dicho antes de pedir paciencia para que la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat eche a andar. "Busquemos una solución que sea legal y que pueda implicar un acuerdo", ha concluido.

Capote a Sánchez

Valoraciones de la Justicia a parte, Iglesias ha empleado su primera intervención en medios de comunicación tras jurar su cargo para hacer una defensa férrea tanto del presidente del Gobierno como del proyecto de país que han configurado socialistas y morados.

Así, lo primero que ha hecho ha sido frenar las críticas hacia el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General. Ha mantenido que Delgado "merece una oportunidad para demostrar con su trabajo que la Fiscalía actúa con autonomía y respetando la legislación vigente". Además, ha aseverado que todos los jueces y magistrados tienen su ideología pero que, lo importante, es que la dejen en un segundo plano y sean objetivos.

También ha negado que Sánchez le ocultara que Teresa Ribera fuera a ocupar la cuarta vicepresidencia. "El presidente sí que me avisó. No solamente me consultó, sino que es una propuesta que le hicimos en el mes de julio", ha dicho antes de destacar que para él será "un honor compartir rango con tres mujeres muy inteligentes".