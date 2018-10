Los independentistas toman las calles en demanda de la república

Los partidarios de la independencia de Cataluña se echaron ayer a la calle para conmemorar el referéndum ilegal del 1-O y exigir que se cumpla el «deseo manifestado por el pueblo catalán» de lograr la independencia.

Con sus principales líderes en la cárcel o huidos , con sus representantes parlamentarios enfrentados por la estrategia, los soberanistas convirtieron la jornada en un descoordinado homenaje a quienes participaron en un referéndum que, a la postre, no trajo la independencia de Cataluña ante la contundente actuación del Estado que pocos días después de declararse la independencia unilateral suspendió la autonomía por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ha pasado un año, pero, desde muchos puntos de vista, parecen lustros. Ni Rajoy ni Carles Puigdemont se sientan ya en la mesa donde se toman las decisiones, aunque el influjo del expresident es todavía grande en el Govern. Gobierno y Generalitat negocian con discreción en ámbitos diversos, y, tras las cargas del fin de semana, ahora son los Mossos d’Esquadra la fuerza policial que recibe las críticas de determinado independentismo.

Alejados los grandes partidos de la acción directa, los CDR asumieron ayer el peso de las demostraciones callejeras. Hubo cortes temporales de carreteras y de vías férreas, pero no alcanzaron la repercusión para la vida cotidiana de los sucesos del pasado mes de octubre. Hubo también manifestaciones, acciones simbólicas en los colegios atacados por las fuerzas policiales en el 1-O y muchos discursos.

En el más significativo, el presidente de la Generalitat dejó de nuevo muestras de su amor por el simbolismo y el doble discurso. El Govern celebró su reunión semanal en Sant Julià de Ramis, la localidad donde Puigdemont no pudo votar el año pasado por la presencia de la Guardia Civil, y allí Quim Torra declaró su apoyo a los CDR. «Apretáis, y hacéis bien en apretar», dijo el presidente catalán a estos grupos, cuya visión sobre la situación coincide con la de la CUP. El problema es que no hace ni tres días los Mossos de la Generalitat estaban cargando contra esos representantes del independentismo más impaciente, por intentar romper un cordón policial cerca de la plaza de Sant Jaume. Y eso provocó que en las manifestaciones de la mañana los CDR pidieran a gritos la dimisión no solo de Miquel Buch -el consejero de Interior lleva semanas en su punto de mira-, sino también la de Torra.

El divorcio entre la desorientación de los despachos y la prisa de una parte de la calle fue evidente en varios momentos de la jornada. Por ejemplo, cuando un grupo de activistas entró en la Delegación del Govern de Gerona, arrió la bandera española e izó una estelada. O cuando, en la manifestación más importante del día, en la que la ANC y Òmnium reunieron en Barcelona a decenas de miles de personas, una parte de la muchedumbre pidió de nuevo a Torra que encabece la desobediencia al Estado o dimita.

Al final de esa marcha, un grupo presente aprovechó que el acto final de la marcha se celebraba en el parque de la Ciutadella para intentar romper la protección policial al grito de Ocupemos el Parlamento y Se han acabado las sonrisas. Y varios miles de personas se concentraron frente a la comisaría de la Policía Nacional de la Via Laietana y lanzaron gritos contra las «fuerzas de ocupación».

El barullo político se trasladará hoy precisamente al Parlament. La Cámara catalana celebra el debate de política general, una de las sesiones más importantes del año, tras dos meses y medio de bloqueo. Pero antes, los diputados deben decidir qué hacer con sus seis compañeros procesados por el Tribunal Supremo, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Tras una negociación que ha puesto en peligro la estabilidad del Govern, JxCat y ERC pactaron que acatarían la suspensión y que otro diputado asumiría el voto de los procesados, aunque estos conservarían su acta. Pero las diferencias con la CUP dejaron en el aire incluso ese acuerdo de mínimos. Los letrados de la Cámara dieron finalmente un respiro al Ejecutivo catalán: ahora consideran que basta con una mayoría simple.

Pese al ímpetu de la CUP y los CDR, incluso Puigdemont ha puesto el freno en los últimos días, y ahora reniega de la vía unilateral. Ayer, en una entrevista en RAC-1, el expresident se mostró partidario de dar «un espacio de confianza» a Pedro Sánchez. La mirada de todo el independentismo institucional está ahora puesta en el juicio a los responsables del 1-O.

Pero otros rivales políticos no van a dar ningún margen al president. Lo demostraron PP y Ciudadanos, que se han unido para firmar una petición conjunta de comparecencia en el Congreso de Sánchez. Le preguntarán qué piensa hacer para «detener el caos, la violencia y la ocupación del espacio público» que ven en Cataluña, y por las «vejaciones y agresiones» contra los cuerpos de seguridad del Estado.

Pablo Casado fue más lejos y se refirió indirectamente a la posibilidad de que PDECat y ERC sean ilegalizados si «alientan la violencia». El líder del PP, crecido después de haber salido ileso del caso máster, ha hecho de la situación en Cataluña uno de sus principales arietes contra el Gobierno. Para el PSOE, sin embargo, la jornada se desarrolló dentro de unos parámetros «asumibles».