El informe de la Eurocámara propone levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

El informe sobre los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí propone levantar la inmunidad parlamentaria de la que gozan el 'expresident' y los 'exconsellers', según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes parlamentarias. El ponente del documento, el ultraconservador búlgaro Angel Dhambazki, que pertenece al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) al que también está adscrito VOX, remitió su propuesta de informe este pasado miércoles a los miembros de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo para su debate en comisión este lunes y la votación el martes.

El documento, de carácter confidencial y adelantado por 'Abc', aboga de esta forma por responder positivamente a la solicitud remitida hace algo más de un año por el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Una vez que la comisión de asuntos jurídicos se pronuncie el martes, el informe se trasladará al pleno de la Eurocámara que tendrá lugar durante la semana del 8 de marzo. Si finalmente el Parlamento Europeo decide levantar la inmunidad parlamentaria -se requiere una mayoría simple- la justicia belga y escocesa podrán reactivar los procesos de extradición que quedaron congelados cuando fueron designados eurodiputados.

Un procedimiento que de ponerse en marcha de nuevo podría dar también sorpresas, al menos en Bélgica. El Tribunal de Apelación de Bruselas ya rechazó el pasado 7 de enero la entrega a España del 'exconseller' de Cultura, Lluís Puig, reclamado por malvensación de fondos públicos en relación al 1-0 y cuyo procedimiento no quedó congelado al no ser eurodiputado. En su caso, la corte belga rechazó la orden europea de detención y entrega cursada por el Tribunal Supremo español al considerar que el Supremo no era el órgano competente para juzgarlo y por la existencia de un riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia del político catalán. Ambos elementos han formado parte de los argumentos esgrimidos por Puigdemont y el resto de políticos catalanes durante el procedimiento del suplicatorio en la Eurocámara.