La investidura de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid será el 13 y 14 de agosto

La investidura de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzará el próximo martes, día 13 y la votación tendrá lugar al día siguiente. Después de unas intensas negociaciones, la política madrileña buscará los apoyos de Cs y Vox para ser la próxima presidenta de la región y conformar un Gobierno bicolor con los de Albert Rivera.

El debate de investidura tendrá a dos protagonistas inesperadas: Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, expresidenta populares de la Comunidad de Madrid. Después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido imputarlas por relación una supuesta financiación irregular de su partido, ambas dirigentes se han situado en el centro de la polémica. Con este panorama, Díaz Ayuso ha querido alejar, este martes, cualquier sospecha sobre su trato con Cifuentes y Aguirre: "La relación que tenía con ellas es la de cualquier militante o afiliado al PP de la Comunidad de Madrid durante las épocas en las que han sido presidentas".

La dirigente conservadora se ha desmarcado de la polémica de los últimos días, aunque ha defendido la "presunción de inocencia" de ambas líderes. No obstante, Díaz Ayuso ha apuntado que, aunque no "reniega" de nadie, tampoco "reivindica" nada. Además, en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha destacado que pondrá "todos los medios para luchar contra la corrupción, si es que la hay".

La noticia no ha echado para atrás a Ignacio Aguado. El presidente de Cs en Madrid ha defendido que estas informaciones no afectan a su acuerdo con los populares y defiende que la entrada de los naranjas en el Gobierno es el mejor remedio a la corrupción: "Con los casos de corrupción o posible corrupción del PP, honestamente, no creo que haya mejor garantía de que la corrupción no se produzca en la Comunidad de Madrid que entre Ciudadanos a cogobernarla".

LA IZQUIERDA DARÁ BATALLA

El primer grupo en reunirse este lunes con Trinidad fue Unidas Podemos Izquierda Unidad Madrid en Pie a las 11 horas cuya portavoz, Isa Serra, volvió a mostrar su rechazo a que Ayuso sea la dirigente madrileña, al tiempo que ha tildado de "paripé" el acuerdo al que han llegado las tres formaciones del centro derecha. No obstante, aseguró que lucharán por una alternativa en la Comunidad de Madrid.

Después, a las 11.30 horas la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, puso de manifiesto que votará a favor de que la candidata 'popular' en el próximo Pleno de investidura aunque dijo que su partido, desde la oposición, estará "vigilante" para que se cumplan los puntos del acuerdo en materia de "bajada de impuestos, dejar de despilfarrar en entes, la protección de la familia e incentivar la natalidad".

La ronda de contactos del lunes la finalizó el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que al igual que Isa Serra mostró su negativa de apoyar a Ayuso, por una cuestión de "higiene democrática" y le espetó a la formación 'naranja' que se le debería "caer la cara de vergüenza" por mantener a un partido entrampado en casos de corrupción".