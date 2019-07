Investidura de Pedro Sánchez | Últimas noticias en directo

El pleno del debate de investidura se ha retomado este martes a las 09.00 horas. La primera votación será uno de los momentos clave tras la jornada del lunes, marcada por la tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el pacto de gobierno aún encallado. El PSOE ha ofrecido a Podemos los ministerios de Juventud y Vivienda y una presidencia simbólica, una propuesta que los morados ven irrespetuosa.

Te contamos en directo las últimas noticias sobre el debate en el Congreso y las negociaciones PSOE-Podemos:

13:48. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, utiliza el último turno de réplica.

13:47. ¿Cuántos votos necesita Pedro Sánchez?

El Congreso llevará a cabo la primera votación de la candidatura del líder socialista a la presidencia del Gobierno el martes 23 de julio, y la segunda, el jueves 25. Pero, ¿cuántos votos necesita Pedro Sánchez?

13:45. Finaliza la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

13:43. El Govern ve con preocupación la posición de Sánchez y le pide tender puentes

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha admitido que ven con "preocupación" la posición expresada por el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, al que ha pedido que tenga más "generosidad" para "tender puentes" y así poder llegar a los acuerdos necesarios. En una rueda de prensa después de la reunión de Govern, Budó ha afirmado que les "preocupa" las declaraciones de Sánchez en el atril del Congreso, desde donde habla de Cataluña como un "problema de convivencia".

"Nada más lejos de la realidad", ha señalado la consellera, que ha recalcado que la situación en Catalunya es un "problema político que se debe resolver desde la política", por lo que le ha pedido a Sánchez que tenga más "generosidad" para "tender puentes", de manera que se pueda articular un diálogo para hablar de todo "sin exclusiones"

13:42. Lastra, a Casado: "Nadie entiende que impidan formar gobierno porque no hay alternativa viable. Han vendido su alma. Han rechazado a los de la mano tendida y ha aceptado a los de la mano alzada".

13:25. Sánchez: "Yo no digo las cosas en público"

El aspirante a la investidura, Pedro Sánchez, se ha negado a revelar públicamente cuál es la oferta de carteras de gobierno que le ha puesto sobre la mesa a Unidas Podemos y que, según la vicepresidenta Carmen Calvo, sigue sobre la mesa. Sánchez respondía así a la petición que, en ese sentido, le hizo el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. "Señor Baldoví, yo tengo otra forma de negociar. Yo no digo las cosas en público. Si uno quiere llegar a un acuerdo, no viene aquí a decir las cosas que quiera, y mucho menos a descalificar diciendo que hay políticas decorativas".

En esa misma respuesta a Baldoví, Sánchez dijo que él se ha movido para negociar digan lo que digan los morados puesto que, según recordó, ha pasado de querer un Ejecutivo monocolor con apoyo externo a aceptar que si quiere ser presidente tendrá que aceptar una coalición. "He asumido que va a haber Gobierno de coalición. Entenderá que me he movido. Y entenderá que ninguna de las políticas del Gobierno de España son decorativas, como no lo son las del gobierno valenciano. A partir de ahí, si dejamos a un lado las descalificaciones, igual podemos llegar a un acuerdo". "Señor Baldoví, lo más importante es el contenido, las políticas que se pongan en marcha. Eso debería ser lo más importante de una negociación, no al revés", remató el socialista ante los reproches que, por supuesto inmovilismo, le había hecho el político valenciano.

13:21. Lastra (PSOE), a Podemos: "Sería un error histórico no conformar un gobierno progresista. Es el momento de formar un gobierno de izquierdas".

13:20. "No hay alternativa al PSOE", defiende Lastra. "De esta investidura se puede salir con un presidente socialista o con un bloqueo", añade.

13:13. Turno ahora para Adriana Lastra, portavoz del PSOE.

13:05. "Probablemente falle en el intento de ser investido", dice Sánchez en respuesta a JxCat.

13:03. Puigdemont elogia a Borràs

El 'expresident' Carles Puigdemont ha elogiado la intervención de Laura Borràs (JxCat) en el debate de investidura por "el fondo y la forma". "Es el discurso que correspondía: entre estas elecciones y las anteriores, en medio ha habido el referéndum, el discurso del rey, la declaración de independencia, el 155, la represión brutal, la alteración de los resultados electorales", escribe Puigdemont en Twitter.

12:53. Oramas (CC), a Sánchez: "Nosotros somos leales a nuestro país y a nuestra patria, que es la canaria. Usted lo que tiene que haceres respetar, su soberbia le está matando".

12:49. Aizpurua: "Ustedes y el PP llevan años incumpliendo el Estatuto vasco".

12:46. "Quién tiene un problema de convivencia es el Estado español", sentencia Borràs, que ya da paso a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

12:42. Turno de contraréplica para los partidos del grupo mixto. Empieza Laura Borràs (JxCat) que empieza reclamando a Sánchez "más respeto para Torra".

12:38. Sánchez, a Navarra Suma: "Aunque EH Bildu vaya a abstenerse no tenemos ningún acuerdo con ellos".

12:29. Sánchez, a JxCat: "Lo de lo volveremos a hacer... ya le digo yo que no volverá a ocurrir".

12:27. Primera votación de la investidura de Pedro Sánchez

La primera votación sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno está prevista para entre las 13.00 y las 13.30 horas.

12:22. Pedro Sánchez responde a todos los portavoces del grupo mixto. Empieza por JxCat: "El problema es que usted no reconoce la legitimidad de esta cámara".

12:14. Turno para el Partido Regionalista de Cantabria, que tiene un acuerdo para que su diputado apoye la investidura de Sánchez.

12:12. "Quiere gobernar solo y solo con 123 diputados", reprocha Baldoví a Sánchez.

12:06. "80 días dan para la vuelta al mundo, aquí no han servido para desencallar una negociaciñon. Hay tiempo de seguir negociando si tienen verdadera voluntad", empieza Baldoví.

12:04. Turno ya para Compromís, Joan Baldoví.

12:03. Mañana, reunión ejecutiva del PSOE

El PSOE celebrará una reunión de su ejecutiva mañana miércoles, un día antes de la votación definitiva de la investidura, para estudiar el escenario de pactos con Podemos. Informa Juan Ruiz Sierra.

12:00. Turno para Sergio Sayas, de Navarra Suma. "El nacionalismo no puede ser un compañero de viaje", le dice a Sánchez.

11:56. Oramas (CC): "Ustedes (a Cs) han empeorado la política, han venido a enredarlo todo".

11:53. Oramas (CC): "Usted quiere un gobierno gratis total".

11:50. Turno ahora para Coalición Canaria, que, en principio, votará 'no' a Sánchez.

11:37. Finaliza Laura Borràs (JxCat) y siguen partidos del grupo mixto. Sigue la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

11:29. "En vez de convencer, prefieren coaccionar. Democracia 'made in Spain'", dice Borràs. "Le avanzo que tenemos 155 motivos para votar 'no' a su investidura[...] ¿Por qué tendríamos que votarle si con usted se ha aumentado la represión?", sigue.

11:28. "Vemos que la estabilidad territorial ha desaparecido de su programa", dice Borràs a Sánchez. "Va a necesitar mucho Fairy para limpiar tanta suciedad democrática", sentencia la portavoz de JxCat, que ya ha dicho que votará en contra.

11:25. Borràs (JxCat) denuncia que cuatro escaños del Congreso no están ocupados por sus titulares, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras.

11:22. Turno ya para JxCat. Habla Laura Borràs.

11:20. Esteban (PNV): "Nuestra posición es favorable a la gobernabilidad. Diálogo no va a faltar. Constuyamos esta investidura en algo diferente. Nuestra abstención entiéndala con sentido constructivo. Y que de aquí al jueves, que pasen algunas cosas".

11:13. Sánchez agradece el tono y la abstención a Aitor Esteban antes de finalizar su réplica. Vuelve a hablar el líder del PNV.

11:00. Sánchez replica a Esteban agradeciéndole, también a ERC, que haya entrado en el contenido del discurso de investidura de ayer. "No podrá reprocharme que no lo he intentado", le dice al líder del PNV en el Congreso sobre las negociaciones del gobierno. Sánchez recuerda que PNV y PSOE gobiernan jutnos en el País Vasco: "Compartimos la vocación de entendimiento".

10:55. Aitor Estaban (PNV): "Han dado por hecho que nuestro voto iba a ser positivo... Sí, nos pesa la responsabilidad intitucional. No han ido más allá de generalidades y buenas palabras... Nuestro voto será de abstención".

10:50. Aitor Esteban (PNV), a Sánchez: "Le pido voluntad real para acordar una reforma del estatuto vasco".

10:45. La vicepreseidenta Carmen Calvo dice que Pablo Echenique volvió ayer "a la posición de 2 días atrás. La propuesta del domimgo por la noche sigue en lo alto de la mesa". "Ellos pusieron sobre la mesa que una persona importante estuviera en el Gobierno, y eso fue aceptado", añade Calvo. Informa Fidel Masreal.

10:42. Calvo pide más negociación a Podemos: “No hemos puesto piezas menores”

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha lanzado un mensaje a favor de la negociación entre PSOE y Podemos, después de que los morados mostraran su disgusto por las posiciones socialistas. “Estamos dispuestos a encontrar un punto de apoyo”, ha subrayado, antes de recalcar que están haciendo una “negociación para alcanzar una situación inédita” y abrir el Gobierno a más de un partido. “Nos hemos sentado con la mejor voluntad”, ha dicho Calvo, antes de pedir que se busque un punto de “tranquilidad y estabilidad”. Tras admitirse sorprendida por la intervención de Iglesias “que colocaba en una situación más complicada la negociación”, Calvo se ha mostrado dispuesta a seguir negociando. “No hemos puesto piezas menores”, ha subrayado, antes de indicar que están dispuestos a encontrar puntos de apoyo. “El PSOE no tiene políticas decorativas nunca", ha declarado desde el Congreso, para terminar lanzando un mensaje a los de Pablo Iglesias: “Todo el mundo tendrá que asumir si llevamos al país a un no gobierno”. Informa Fidel Masreal.

10:37. Esteban recrimina a Casado y Rivera la foto de la plaza de Colón junto a Abascal. Y a Sánchez le dice: "La gobernabilidad pasa por el diálogo y eso es lo que espera la mayoría de votantes". El mensaje de Esteban para el presidente del gobierno en funciones y el secretario general de Podemos ha sido claro: "Hay que estar a lo que hay que estar y el objetivo de una negociación es llegar a acuerdos".

10:29. Turno para Aitor Esteban, del PNV, que empieza con un chiste.

10:25. Sánchez, desde el escaño: "No doy por hecho que se vayan a abstener. Pero agradezco el tono, las formas y que estén por la formación de un gobierno".

10:24. Insiste Rufián a Sánchez: "Estamos condenados a entendernos". "Pide un consenso: el 80% de la población de Catalunya piden votar, dirimir el conflicto en una urna y no a palos". "A palos y con maquinarias de poder mediáticas no se solucionan las cosas". Sobre las crisis de convivencia: "Discursos del Rey justificando los palos o que un medio destape la supuesta relación del CNI con los atentados de Barcelona, eso hace peligrar la conviencia". "Hagan el favor de ponerse de acuerdo", reitera.

10:22. Rufián, a los partidos constitucionalistas: "Igual no hay tanto constitucionalista, sino mucho hipócrita", afirma aludiendo a quienes esgrimen el artículo 155 y olvidan otros artículos de la Constitución que velan por los derechos de los ciudadanos y la democracia.

10:21. Desde el escaño, Rufián dice a Sánchez: "Tienen 48 horas para ponerse de acuerdo. Por nosotros no será. Les pido que evalúen el enorme esfuerzo de generosidad que está haciendo ERC".

10:20. Insiste en que la vía para solucionar el conflicto catalán está en la Constitución y el Estatut.

10:18. Sobre la unilateralidad: "Torra nunca ha retirado la vía unilateral cuando se ha sentado en la mesa con otras fuerzas políticas". Y añade: "Unilateralidad es imponer una visión de Catalunya a través de leyes de desconexión. Si el tema es que lo van a volver a hacer y que no renuncian a la unilateralidad tengo que decirles que el Gobierno de España defenderá el orden constitucional y la soberanía nacional".

10:15. "Si quieren hablar con el Gobierno de España lo primero que tiene que hacer es lograr una base amplia que represente al conjunto de Catalunya para llegar a un acuerdo transversal. Hay un problema de origen", afirma Sánchez sobre el diálogo sobre Catalunya para solucionar la crisis.

10:12. Vuelve a intervenir Pedro Sánchez

10:12. Rufián acaba con una pregunta a Sánchez y otra a Iglesias: "¿Por qué es mejor que el PP se abstenga que Iglesias se siente en un ministerio? ¿Por qué es mejor darle una oportunidad a los trillizos que renunciar a un ministerio?".

10:09. Sánchez tacha ahora de "imposible" el acuerdo con Podemos

El líder del PSOE ha agudizado su pesimismo sobre un pacto con Pablo Iglesias este martes, un día después de que ambos dirigentes se enfrentaran en el Congreso, aireando sus diferencias a la hora de formar Gobierno. Los morados quieren tener una presencia proporcional a sus votos, algo que los socialistas, de momento, no están dispuestos a conceder. Por eso, ha explicado Pedro Sánchez en su respuesta al republicano Gabriel Rufián, insiste en la abstención del PP y Cs. “Propongo que si no hay acuerdo porque es muy difícil, por no decir imposible, lo que se está planteando por parte de alguna fuerza política, que eche a andar la legislatura y empezamos a resolver las urgencias que tienen los españoles”, ha señalado el candidato, en referencia a Podemos.

10:09. Sobre el 'ho tornarem a fer', Rufián, que alude a un conflicto vecinal en Torre Baró por un autobús urbano, afirma que la frase pronunciada por el "inmenso" Cuixart está en la base de la lucha por los derechos sociales y civiles.

10:06. Sobre la renuncia a la unilateralidad que Sánchez ha pedido a ERC Rufián afirma: "Unilateral es dar hostias a la gente". Y añade: "Hace mucho que Junqueras dice que nosotros no somos unilaterales, somo multilaterales, porque estamos ante un conflicto político tan grande, de unas carencias democráticas tan enormes que hay que dirimirlo en instituciones estatales, europeas e internacionales. Así de multilaterales somos", dice Rufián.

10:02. Rufián: "Me duele que un socialista diga que votar amenaza a la convivencia. Es incoherente que usted le dedicara más tiempo a pedirle indirectamente apoyo a PP y Cs que a referirse a Podemos y a ERC, sobretodo cuando le está pidiendo a Casado y a Rivera que usted por principios no hizo".

09:59. Finaliza la réplica de Sánchez. El presidente acaba agradeciendo la disposición de ERC a "facilitar" la investidura "con una abstención".

09:59. "¿La crisis en Catalunya debe resolverse con una votación? Sin duda alguna. Pero no la votación que ustedes plantean, que separa, disgrega y confronta. Una brecha evitable si ponemos de nuestra parte. Voluntad y dialogo pero siempre dentro de la Constitución".

09:55. "El PSOE va a estar donde ha estado siempre: por la convivencia, la cohesión, contra la corrupción, defendiendo el interés general".

09:54. "Lo único que pido es que eche a andar la legislatura y empezar a resolver las urgencias sociales que tienen los españoles".

09:52. "Si lo hacen, encontraremos camino alternativo a la confrontación y a la crisis territorial".

09:51. "Nos encontrarán dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía", afirma Sánchez. Pide a ERC que abandonen la unilateralidad, que se sienten a negociar con todas las fuerzas, incluidas las constitucionalistas, y que reconozcan que el problema catalán es de convivencia no de independencia.

09:50. Sobre Catalunya: "El problema en Catalunya es de convivencia, no de independencia. Me ha gustado su propuesta de esa mesa de diálogo y que diga que le gustaría sentarse con Arrimadas o Álvarez de Toledo para hablar sobre Catalunya". Recuerda Sánchez que los socialistas propusieron esa mesa de diálogo y llama a ERC a reconocer a la otra parte. "Me gustaría que ERC hablara con el PSC, con el PP, con Cs y que ustedes y JxCat retiraran la unilateralidad y renunciaran al 'lo volveremos a hacer'".

09:47. "No les pido apoyo, o que aplaudan. Sino que asuman su responsabilidad y faciliten la formación de un Gobierno", afirma Sánchez en el inicio de su réplica a Rufián.

09:44. "Represento a un partido con 88 años de historia impoluta. Con un presidente fusilado por el fascismo. Con una presidente en prisión por defender la independencia de Catalunya. No subestimen nuestra fortaleza y nuestra determinación. Esperamos lo mejor de ustedes. Somo el fruto de muchas derrotas pero también las semillas de todas las victorias. Para tenderle la mano a alguien debe de haber ese alguien. Para votar un acuerdo, debe existir ese acuerdo. Para empezar a caminar, hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas". Acaba Rufián.

09:37. Vuelve al conflicto catalán: "¿Creen que encarcelar a Junqueras durante 15 años va a solucionar algo, que va eliminar las aspiraciones de miles de personas?". Y pide una mesa que aglutine "todas las sensibilidades políticas de Catalunya". "Me encantaría ver a Arrimadas y Álvarez de Toledo sentadas a la mesa negociando y no insultando". "Mesas de diálogo que reconozcan un mutuo reconocimiento nacional, y que nadie le pida al otro que deje de ser quien es".

09:36. "A mí no me roba España. A mí me roba Rato, Bárcenas, Millet o Pujol. Y esos da igual de dónde sean", afirma Rufián antes de presentar las propuestas de ERC, que espera, dice, "contrapropuestas, no amenazas".

09:34. Podemos se debate entre el 'no' y la abstención a Sánchez

Podemos ha señalado este martes que no votará a favor en la primera votación a la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y se encuentra debatiendo entre votar 'no' y abstenerse. Según ha explicado el dirigente 'morado', Pablo Echenique, en Podemos esperan la llamada del PSOE para seguir negociando un gobierno de coalición en "términos normales", sin más vetos a dirigentes de Podemos como Irene Montero. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, no ha desvelado cuál será el signo del voto a Sánchez este martes, aunque ha dicho que "evidentemente Podemos no va a votar a favor de la investidura".

09:33. "Formamos parte de la generación llamada, obligada a solucionar este conflicto político y a dignificar los derechos sociales dilapidados por la derecha en estos últimos años", afirma Rufián recordando que Sánchez, Iglesias, Montero y él mismo forman parte, por edad, de la misma generación.

09:29. "Si Montse Bassa --hermana de Dolors Bassa-- está aquí sentada, haciendo política, tendiendo su mano, hagan el favor de sentarse a la mesa y hacer lo mismo", afirma Rufián apelando al diálogo sobre Catalunya. "Si nosotros somos capaces, ustedes también deberían".

09:24. "¿Será el Sánchez del 'no es no' o el del 'no' a Podemos? ¿Será el Sánchez de la plurinacionalidad en campaña o el que calla frente a los insultos de Borrell o García Page? ¿Será el Sánchez del "error de judicializar un conflicto político que se soluciona votando" o el de "la independencia es una amenaza para la convivencia"? ¿Será el PSOE que recibió al 'Aquarius' en Valencia o el que secuestra al 'Open Arms' en Barcelona?". Y pide: "Sean conscientes del enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad está haciendo el grupo republicano". Y avisa: "El estómago nos pide otra cosa". Y recuerda que "les votamos gratis" en la moción de censura contra Rajoy.

09:21. "Señor Sánchez, le respeto. Porque ganó contra Prisa, es un mérito. Por su valiente 'no es no' a Rajoy". Rufián recuerda tmbién el enfrentamiento de Sánchez con la dirección del PSOE que le llevó a renunciar al escaño y volver a presentarse a las primarias socialistas y ganarlas. Y afirma que la izquierda está "llamada, condenada a entendernos". "Estamos condenados a entendernos. Entendámonos", afirma. Insta a Sánchez a aclarar si también respeta a ERC y quiere hacer política".



09:15. Rufián afea a Sánchez la diferencia entre palabras y gestos a la hora de negociar y buscar apoyos. "Decían una cosa y luego hacían otra. Sus palabras decían diálogo, gobierno de izquierdas, pero sus gestos decían vetos, ministerios, vicepresidencia, nombres, titulares, amenazas y ultimátums". "La sensación es que alguien mentía". "Están jugando al póquer con las ilusiones de miles de personas que el 28-A salieron a la calle para frenar al fascismo y hacer de esta legislatura la de la resolución del conflicto político que vive Catalunya".

09:11. Podemos votará 'no' a Sánchez

La coportavoz de Podemos, Iones Belarra, ha asegurado que votarán 'no' en la investidura de Pedro Sánchez. En declaraciones a laSexta ha señalado que en el escenario actual su voto no podrá ser favorable al presidente del gobierno en funciones. Minutos antes, en TVE, explicaba que "no suena muy coherente" el discurso de Pedro Sánchez buscando la abstención de PP y Cs mientras ofrece un Gobierno de coalición a los morados. Además, explicó que seguirán trabajando por la alianza "hasta la última de las fuerzas" y con el objetivo de no quedarse con "un papel meramente decorativo" que "vapulee" a sus electores.

09:10. A Sánchez: "No tiene mayoría absoluta aunque actúe como si la tuviera. No ganó el 28-A". "¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha? ¿Qué hace ignorándonos a nosotros, ignorando a Catalunya durante dos horas?", le pregunta al líder del PSOE en alusión al discurso de ayer.

09:09. Rufián hace autocrítica. "He hecho cosas bastante mal. Dar demasiadas excusas a demasiados para que se hable más de mis formas que del fondo". Y avisa: "Hoy eso no pasará. En este discurso no encontrarán excusas".

09:08. Rufián empieza recordando al "mejor líder, mejor político, mejor compañero y mejor amigo": Joan Tardà. Y denunciando la "terrible anomalía democrática que supone que hoy no esté aquí nuestro líder y candidato que ganó las generales en Catalunya, Oriol Junqueras". "No soy yo el que debería estar hoy aquí, sino Junqueras".

09:06. Gabriel Rufián abre la segunda sesión del debate.

08:58. Gabriel Rufián, el primero en intervenir

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, será el primero en subir al estrado en breves minutos. Ayer, tras escuchar el discurso de Sánchez, los republicanos afearon al presidente la falta de referencias a Catalunya e instaron a PSOE y Podemos a ponerse de acuerdo para formar un Gobierno estable.

08:49. García Egea vaticina un pacto PSOE-Podemos

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que en la sesión del lunes se vio un "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Podemos, que interesa a ambas formaciones, por lo que cree que llegarán a un acuerdo antes del jueves. "Para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el coste del no acuerdo es altísimo", ha asegurado García Egea en una entrevista en EsRadio en la que ha descartado el escenario de repetición electoral. "No creo que vaya a haber nuevas elecciones, hay una gran distancia entre las posiciones de PSOE y Podemos, pero tanto a Sánchez como a Iglesias les interesa y se pondrán de acuerdo", ha vaticinado.