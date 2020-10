Irene Montero justifica la expulsión de Teresa Rodríguez durante su baja de maternidad

"La política no para mientras estamos de permiso". Las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, justificando la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Adelante Andalucía durante su baja de maternidad han generado polémica. Tanto que la líder andalucista de Anticapitalistas y la 'número dos' de Podemos se han enzarzado en una discusión en Twitter y ha provocado que políticas de todos los partidos hayan salido a afear las palabras de Montero.

Podemos e Izquierda Unida solicitaron el pasado miércoles la expulsión de Rodríguez del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, acusándola de "transfugismo" por mantener el escaño tras haberse dado de baja de la formación morada y, por lo tanto, no pertenecer a ninguno de los partidos que formaban la coalición. Terminaba así meses de tensión en el seno del partido andalucista. Un enfrentamiento que este viernes se ha llevado hasta el ámbito mediático.

Preguntada por la expulsión de Rodríguez y por el hecho de que se realizara durante su baja de maternidad, la ministra de Igualdad ha señalado que "la política no" mientras las gente está de permiso. Para defender este argumento ha puesto su propio caso como ejemplo. "Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas. (...) Piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad", ha sostenido en una entrevista en RNE.

La respuesta de Rodríguez no se ha hecho esperar. "Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora 'la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle'", le ha espetado la líder de Anticapitalistas a Montero a través de las redes sociales. A renglón seguido, ha señalado que la actitud de la ministrada de Igualdad "hace daño" a todas las mujeres.

"Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones", le ha respondido Montero recordando que Rodríguez sigue siendo diputada del Parlamento de Andalucía, solo que ahora pertenece al grupo mixto y no al de Adelante Andalucía. "Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas", ha terminado la dirigente de Podemos.

Rodríguez ha continuado el intercambio de acusaciones y ha negado que se haya "comparado con una precaria", aunque "el argumento es el mismo", dice. "Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio", ha sentenciado.