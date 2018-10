Jordi Cuixart no aceptaría un indulto

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reconocido en una entrevista concedida al rotativo británico 'The Sunday Times' que en el caso de que le ofrecieran un indulto ante una sentencia condenatoria lo rechazaría de forma inmediata. "Sería como reconocer que soy culpable de algo, y yo no lo soy", admite Cuixart.

También ha reconocido que está "preparado, si es necesario, para pasar mucho más tiempo en prisión", aunque admitió que su ilusión es poder salir para estar junto a su "mujer, la familia y la empresa". Estas declaraciones se enmarcan en un reportaje de 'The Sunday Times' ha publicado sobre lo sucedido el 20-S. El rotativo explica que los Jordis fueron encarcelados tras subir a un coche de la Guardia Civil, pero que "las imágenes demuestran claramente" que estaban pidiendo a la multitud que se disolviera. Es más, señala que subió al vehículo "después de pedir permiso a la policía y que lo hizo porque quería que los manifestantes se fuesen a casa".

La entrevista se realizó en la cárcel de Lledoners en un encuentro entre el periodista británico, la esposa de Cuixart, Txell Bonet y su hijo Adam. El líder de Òmnium expresa que "no soy culpable de ningún delito. Jamás he repartido armas ni he hecho llamamientos a la violencia. Jamás haría daño ni a una mosca". Teme que los jueces quieran usar sus casos para ofrecer "castigos ejemplares" y que le acaben imponiendo la pena máxima de 30 años.

En este sentido Cuixart señala que "puede parecer imposible que en el siglo XXI exista en Europa un preso político". En el artículo, 'The Sunday Times', expone y demuestra que Cuixart "no jugó ningún papel en la declaración de independencia".