Juan Carlos I no volverá a España para pasar las fiestas de Navidad

El rey Juan Carlos I no volverá a España estas navidades. Su viaje no habría sido bien recibido ni por el Gobierno ni la Casa del Rey debido al escándalo por las investigaciones judiciales sobre sus cuentas opacas y él, finamente, ha decidido no desplazarse. Antena 3 y la Cadena Cope han asegurado que el emérito ya se lo ha comentado a sus allegados.

Juan Carlos I se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde principios de agosto. Allí se traslado para liberar a su hijo de la presión por la repercusión pública que estaban generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Ahora no vuelve también por lo mismo. Felipe VI tiene que pronunciar el próximo jueves su tradicional discurso de Nochebuena, que si siempre se sigue con atención, este año, mucho más. El jefe del Estado deberá decidir si incluye alguna referencia a las noticias conocidas a lo largo de este año sobre las finanzas de su padre, al que ya repudió públicamente el pasado mes de marzo, cuando anunció que rechazará la herencia que pudiera dejarle cuando muera.

La información sobre el emérito es un tema muy delicado en Zarzuela, que desde la abdicación y, sobre todo tras los problemas judiciales de Juan Carlos, ha decidido no ser portavoz del exjefe del Estado. Esta mañana ha vivido otra jornada de tensión al leer la noticia en el diario Ara de que el padre del Rey estaba ingresado por covid-19 en Abú Dabi. La Casa de Su Majestad el Rey desmiente que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos esté ingresado, ha sido el escueto mensaje que ha emitido.