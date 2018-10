El juez De Egea archiva la causa contra los acompañantes de Puigdemont

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha procedido a archivar el procedimiento abierto contra los acompañantes del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando fue detenido en Alemania. No obstante, pese a decretar el sobreseimiento, por entender que no sabían que se había reactivado la euroorden que provocó el arresto, pregunta a Fiscalía si se debe ordenar la detención del empresario Josep Maria Matamala por no haber comparecido al requerimiento judicial.

El magistrado considera que no puede entenderse cometido un delito de encubrimiento al entender que no ha quedado acreditado que durante el trayecto que realizaban desde Finlandia a Bélgica supieran que se había reactivado la euroorden que provocó el arresto de Puigdemont en Alemania. Además destaca que los mossos que le acompañaban se encontraban en ese momento fuera de servicio.

Se trata del empresario catalán Josep María Matamala, del profesor Josep Lluís Alay y de los mossos Xabier Goicoechea Fernández (encuadrado en el servicio de escoltas del cuerpo) y Carlos de Pedro López.

Pese a la decisión de archivo, el juez se dirige a la fiscalía para preguntarle si debe archivar la detención de Matamala, el único de los cuatro que no compareció para prestar declaración en la Audiencia Nacional cuando fueron llamados.