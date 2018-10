Junqueras e Iglesias instan a Sánchez a moverse por los presos

Hace poco más de un año Oriol Junqueras y Pablo Iglesias se reunían en casa de Jaume Roures. Este viernes por la tarde se han vuelto a ver, pero en la prisión de Lledoners. Muchas cosas han cambiado en todo este tiempo. El líder morado ha pasado a ser el principal aliado del Gobierno español mientras que el exvicepresidente catalán cumplirá en apenas dos semanas un año encarcelado. Sobrevolando la prisión, la idea que ya planteó en su día Xavier Domènech y que ha vuelto a poner sobre el tapete Ada Colau: una entente para apoyar las cuentas del Estado, Generalitat y Ayuntamiento. Pero tanto, sobre los presupuestos estatales, tanto Junqueras como Iglesias han querido lanzar un mensaje a Pedro Sánchez después de su reencuentro. O se mueve por los presos, o no tendrá cuentas.

"Junqueras ha transmitido sobre los presupuestos que ERC no se sentará en ninguna mesa de negociación si no hay las condiciones. Si el Gobierno no hace un movimiento no nos sentaremos", ha explicado Joan Tardà, portavoz republicano en el Congreso, que ha asistido en la reunión junto al presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià. Mientras Tardà ha hablado de "instar a actuar a la Fiscalía", desde Madrid el vicepresidente Pere Aragonès planteaba los "diferentes mecanismos" que tiene el Gobierno español para demostrar su compromiso con los presos, poniendo el acento en que están personados en la causa del 1-O a través de la Abogacía General del Estado. "Hay buenas palabras de ministros diciendo que no están de acuerdo con la prisión preventiva, lo valoramos. Valoramos las buenas palabras y esfuerzos de Pablo Iglesias, pero se tienen que trasladar los hechos porque hay personas que continuan en prisión", ha comentado Aragonès en la cadena SER después de reunirse con la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.