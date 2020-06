Los letrados del Congreso en contra a la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos

Una vez más, los letrados del Congreso de los Diputados se han mostrado en contra de que la Mesa de la Cámara baja admita a trámite la solicitud presentada para crear una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito Juan Carlos I. Como en ocasiones anteriores, argumentan que los hechos sobre los que se quiere indagar están protegidos por la inviolabilidad ya que derivan de su etapa como jefe de Estado.

La semana pasada, Unidas Podemos, partidos republicanos, nacionalistas y Más País registraron la solicitud para crear esta comisión después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera una investigación sobre las presuntas comisiones que recibió Juan Carlos I desde Arabia Saudí por el contrato del AVE a La Meca. Según señaló la Fiscalía, sus investigaciones se circunscriben al periodo posterior a su abdicación en 2014, cuando ya no tenía inmunidad.

Sin embargo, los letrados del Congreso no parecen compartir esa idea. Así, han enviado un informe a la Mesa de la Cámara señalado que "no procede" admitir la solicitud a trámite "toda vez que las prerrogativas de inviolabilidad y no sujeción a responsabilidad, consagradas en el artículo 56.3 de la Constitución, son absolutas, abarcan la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado".

"La petición se refiere a cuestiones que, aun cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en el que Su Majestad Don Juan Carlos I era el Jefe del Estado y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por aquél, de forma que cabe entender que pretender una investigación sobre las mismas vendría a vaciar de contenido las prerrogativas constitucionales del Jefe del Estado, que despliegan sus efectos de forma permanente", subrayan.