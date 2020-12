La llegada de inmigrantes a Granada causa polémica entre Gobierno y oposición

La crisis migratoria que se lleva viviendo desde hace semanas en las Islas Canarias se ha extendido a Granada, donde la llegada de 200 inmigrantes el pasado lunes ha provocado el choque entre el Gobierno y el Ejecutivo andaluz conformado por el PP y Cs. Las dos formaciones de la derecha han acusado a Pedro Sánchez de trasladar a estas personas en situación irregular desde Canarias y la Granada sin avisar a las administraciones autonómicas. Unos hechos que niegan en la Moncloa, asegurando que estas personas han volado a la península con "sus recursos propios".

Después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) avisara de la llegada de los 200 inmigrantes en varios aviones comerciales, populares y naranjas han criticado el oscurantismo con el que el Ejecutivo nacional pretende reubicar a las miles de personas que han llegado a Canarias en las últimas semanas. No obstante, la ministra portavoz, María Jesús Montero, aseguró el pasado miércoles, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no tienen constancia de que se haya hecho "ninguna actuación en este sentido".

En la misma línea, la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, insistió en que el Estado no ha fletado ningún avión para el traslado de los inmigrantes y que estos, tras estar 72 bajo custodia policial, son "libres" y tienen sus "papeles en regla para poder moverse en el territorio nacional". Además, explicó que "con sus recursos propios se han podido trasladar en un avión comercial" hasta la península.

La promesa

No obstante, las aclaraciones de los miembros del Gobierno parecen no convencer a PP y Cs. El vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terol, ha aseverado este jueves que esta es una "mentira más, muy grave y peligrosa" del Ejecutivo de coalición. En concreto, ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por prometer que no se producirían traslados de personas a la Península. Además, ha señalado que en las últimas semanas se han producido otras reubicaciones en puntos de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Un reproche similar lanzan desde Ciudadanos. La formación de Inés Arrimadas ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigidas a Grande-Marlaska en la que señalan la "absoluta oscuridad" con la que trabaja el Ministerio del Interior. Además, lamentan que los 200 inmigrantes que llegaron a Granada hayan quedado "abandonados a su suerte en una ciudad confinada perimetralmente y con estrictas medidas higiénico-sanitarias y de restricción de la movilidad".

La pandemia

Otra polémica abierta en torno a los doscientos inmigrantes es si suponen un vector de contagio de coronavirus. El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, puso el pasado miércoles en duda que estas personas se hayan realizado un PCR antes de su traslado y se cuestionó cuál es su situación sanitaria.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, defendió horas después que se realiza esta prueba a todos aquellos que llegan a territorio español y avisó de que mensajes como este pueden generar "xenofobia" en la población. López Calahorro también insistió en que "no se puede ligar pandemia con inmigración".