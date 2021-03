López Miras, ante la moción de censura: "Asistimos a un acto de traición"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha acusado a Ana Martínez Vidal, hasta ahora portavoz del Consejo de Gobierno, de haber participado en un "acto de traición a millón y medio de murcianos" por haber presentado con el PSOE una moción de censura para sacar al PP del Ejecutivo autonómico.

"Por un interés personal se facilita que la izquierda asalte las instituciones", ha manifestado el todavía presidente de la Comunidad, que ha incidido en que Ciudadanos ha puesto los murcianos "en manos de quien está en el Gobierno de España, socialistas y comunistas", recordando a su vez que pactan con independentistas y con Bildu.

López Miras ha asegurado que conocía las intenciones de su socio de Gobierno y del PSOE de presentar una moción de censura desde este martes por la noche, a través de un concejal naranja en el Ayuntamiento de Murcia (donde también se presenta una moción de censura). No obstante, el dirigente popular ha dicho que no quiso convocar elecciones, que habrían anulado la moción, porque "no es el momento".

"Mañana por este jueves hará un año desde que la Región de Murcia adoptaba medidas de urgencia por la pandemia", ha afirmado López Miras, quien insiste en que en estos momentos "la prioridad es salvar vidas" y "afrontar la crisis más grave que ha sufrido la Región en toda su historia". Para él, quien priorice el interés político se equivoca. "No es el momento. Es una falta de respeto para un millón y medio de personas", ha subrayado.

Cese de los consejeros de Cs

El jefe del Ejecutivo regional ha informado de que ya ha firmado el cese de todos los consejeros de Ciudadanos y que han participado en este "atraco". También ha subrayado que "la integridad y la decencia va con las personas, no con los cargos".

López Miras ha adelantado que no piensa dimitir, y que seguirá gobernando la Comunidad mientras lo diga el Boletín Oficial. En este sentido, recuerda que quedan dos años de legislatura y que esta moción de censura "puede destruir lo que con tanto esfuerzo nos ha costado levantar".