Madrid: Cayetana Álvarez de Toledo recupera el "Jamás te lo perdonaré" para mofarse de Carmena

Aun nos falta educación democrática a los españoles.Hemos de aprender a votar por nuestro interés, saber que ofrece nuestro partido y saber realmente que ha hecho nuestro gobernante. No simpatizo con ningún partido, es mas, en las locales es donde uno puede descubrir las bondades de sus gobernantes. Si en Madrid no repite Carmena , que me parece uno de los gobernantes con mayor sentido y criterio, habría que revisar la influencia de los medios para declinar la balanza. ¿Nos parecería justo que ganase un partido por las manipulaciones rusas? Pues así creo yo que pasa en Madrid, a Carmena se la han cargado por intereses. En un pueblo pequeño , en donde nos conocemos todos , a Carmena no la hubieran echado. Algo falla en la democracia. No , esto no es un barça - madrid, nos jugamos mucho en 4 años