Una manada de perros libres mata a 221 corderos

Una manada de perros libres ha atacado esta madrugada un rebaño de corderos y ha matado a 221 animales, según han informado en las redes sociales vecinos del municipio de Tavèrnoles (Osona, Barcelona), donde ha tenido lugar el suceso.

El rebaño se encontraba recogido en un cercado de un mas ubicado en Tavèrnoles, donde ha sido atacado por los perros. Los vecinos han pedido en las redes sociales colaboración ciudadana para localizar a los perros causantes de la muerte de los corderos.

Avui no he dit bon dia!

Comparteixo fotos del desastre causat per uns gossos aquesta matinada en un ramat de xais d'un mas d'un bon amic a Tavèrnoles/Osona. N'han mort 221!!! Impotència!!!

Si algú ha vist alguna cosa o pot aportar alguna informació agrairem que ens ho feu saber. pic.twitter.com/pWeLs0oDjw