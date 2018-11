Marta Rovira: "No podemos explicar todo lo que hicimos porque tenemos compañeros en la cárcel"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha rechazado este viernes dar detalles sobre lo que sucedió el otoño pasado en Catalunya porque, a su juicio, perjudicaría a los líderes y políticos independentistas que se encuentran en prisión preventiva. "No podemos explicar todo lo que hicimos y lo que pasó porque tenemos compañeros en la cárcel. Lo que yo pueda explicar puede hacer más dura la vida de mis compañeros", ha asegurado en una extensa entrevista en Catalunya Ràdio desde Ginebra, ciudad a la que huyó el pasado 23 de marzo para evitar seguir el mismo camino.

Otro motivo para mantener su silencio, ha añadido, es porque considera que si da su versión de los hechos podría interpretarse como un "reproche" contra personas con las que compartió los últimos dos años "muy intensamente". A su juicio, ahora es el momento de recomponer la unidad del independentismo para "ensanchar la base" y "ser más" pues, ha insistido, lo único que hacen los reproches es dividir y restar. No obstante, ha rechazado la opción de una lista unitaria cara a los próximos procesos electorales: "Solo depende de nosotros que nos pongamos de acuerdo en el Parlament, la unidad no pasa por una plataforma electoral, no hay que hacernos la competencia en unas elecciones con gritos de unidad", ha subrayado.

EL 20-S: FECHA SEÑALADA

A pesar de no querer dar detalles sobre lo que ocurrió hace un año, Rovira ha explicado que para ella, más que el 1-O o el 27-O, el 20 de septiembre es un "día muy señalado". Aquel día, ha afirmado, el Gobierno central "envió un mensaje muy claro a los dirigentes políticos" de que si seguían por ese camino el final sería "la cárcel". "Se tuvo que tomar una decisión muy difícil teniendo compañeros detenidos: que el 1-O se haría con más fuerza que nunca", ha asegurado.

Respecto de la jornada del referéndum, la secretaria general de ERC ha relatado que tras las primeras cargas policiales, los dirigentes políticos independentistas reunidos para seguir el desarrollo del 1-O valoraron si seguir adelante o no, y decidieron finalmente "acompañar a la gente" que optó por "salira a defender las urnas" y acudir a votar en protesta por la violencia policial.

"Desde el 1-O, hicimos lo que pudimos", ha afirmado Rovira, evitando posicionarse sobre si Carles Puigdemont debería haber proclamado la independencia el día 10 de octubre. La republicana ha considerado que lo importante ahora es poern en común las lecciones aprendidas para "mirar adelante". "Cada vez que nos metemos el dedo en el ojo dejamos de invertir tiempo en conjurarnos para seguir generando consenso. Prefiero invertir el tiempo que tenemos en pensar cómo debemos seguir el camino", ha insistido.