Mas apuesta por la reconciliación entre Junts y el PDeCat

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha apostado por que "en algún momento" pueda haber una reconciliación entre PDeCAT y JxCat y avisó que mientras esto no ocurra, este espacio no volverá a tener la hegemonía.

En una entrevista en 'Rac1', Mas ha explicado que le gustaría ir a Bélgica para hacer una "reflexión conjunta" con el líder de JxCat y ex presidente, Carles Puigdemont. "Lo seguiré intentando", ha asegurado Mas a pesar de admitir que "ahora es más difícil que antes". Y es que según el expresidente, la decisión de no presentarse en coalición a las elecciones no ha salido bien ni para el PDeCAT ni para JxCat y ha preguntado qué pesa más: la incomodidad de hacer una coalición electoral o quedar primero en unas elecciones".

Mas ha valorado los resultados del PDeCAT en las elecciones del 14-F como un "fracaso" en el sentido de que se han quedado fuera del Parlament y, por otro lado, como un "éxito" porque ha servido para que los votantes independentistas superen la barrera del 50% de los votos. Después de que el PDeCAT haya quedado fuera del Parlament y que JxCat haya quedado segunda fuerza independentista, Mas cree que hay que hacer "autocrítica" y no criticarse unos a otros. Y es que, según ha constatado, la apuesta de presentarse por separado a las elecciones del 14-F no le ha salido bien ni al PDeCAT ni a Junts. "Cuando asumes riesgos después tienes que asumir consecuencias", agregó en referencia a que el partido de Puigdemont descartó una coalición electoral. "Esto no ha salido bien para nadie", ha zanjado.