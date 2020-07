La mascarilla será obligatoria en toda Andalucía a partir de las 00.00 horas del miércoles

La mascarilla será obligatoria a partir de las 00.00 horas del miércoles 15 de julio en todos los espacios abiertos y cerrados de Andalucía, con excepción de las unidades familiares, y a quienes no respeten esta medida se les impondrán sanciones que se determinarán este martes en el Consejo de Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este lunes en sus redes sociales que el comité técnico-médico que asesora a su Gobierno ha avalado hacer obligatorio el uso permanente de la mascarilla en toda la región.

Moreno ha reconocido que es un elemento incómodo, pero pide a los ciudadanos "un esfuerzo".

El Comité de Expertos de #Andalucía avala la #MascarillaObligatoria para proteger la salud de los andaluces. Sé que puede resultar incómodo llevarla siempre, en espacios abiertos y cerrados, pero os pido un esfuerzo. La prevención de hoy es garantía de futuro y evita contagios. pic.twitter.com/KGF09GLTyW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 13, 2020

De este modo, la mascarilla será obligatoria tanto en los espacios cerrados como en los abiertos, con independencia de que se pueda o no mantener la distancia de seguridad de un metro y medio.

La obligatoriedad de la mascarilla será la principal novedad de un paquete de medidas que el Ejecutivo andaluz aprobará este martes, entre las que también estarán las multas para quienes lo incumplan. Las personas que no asuman "esa responsabilidad" de manera voluntaria "y pongan en peligro" su salud y la de los demás "serán sancionados", ha advertido el presidente andaluz, como ya informó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Moreno ha explicado que en Andalucía se están produciendo "numerosos rebrotes" que eran "previsibles" por ser la comunidad más poblada, pero ha destacado que la incidencia hospitalaria sigue bajando y por tanto no lleva a la "preocupación".

Sin embargo, ha insistido en que la pandemia mundial sigue creciendo y ha explicado que "el rebrote sin precedentes" que se está viviendo en Cataluña, especialmente en la zona del Segrià, ha llevado al Ejecutivo andaluz a hacer "una reflexión".

Además, ha expuesto la "especial relación" de Andalucía con Cataluña, donde viven casi un millón de personas con origen andaluz, de los que muchos viajan a la comunidad en verano para visitar a sus familias o para volver a las casas que todavía tienen.

"Todas estas razones nos hacen pensar que tenemos que extremar las precauciones en nuestra tierra", ha añadido Moreno, quien ha avisado de que a partir de ahora, a pesar del calor, hay que acostumbrarse a llevar la mascarilla "con carácter permanente".

Moreno ha defendido que "es mucho más importante prevenir que curar", para que no te "atropelle" la pandemia.

Ha recordado que los expertos reducen al 1 % la probabilidad de contagio entre dos personas con mascarillas, por lo que "si para reducirlo hay que llevar mascarilla, llevaremos todos mascarillas".

"No podemos volver a la etapa cero, a un confinamiento, a parar la economía, a ver fallecidos por decenas, no podemos volver los pasos atrás, no podemos volver a la etapa de sufrimiento", ha dicho.

El presidente ha apelado a la responsabilidad individual para no parar la economía de nuevo "ni destruir lo construido", por lo que ha pedido "encarecidamente" a los andaluces "que una vez más demos ejemplo de compromiso, de sensatez y de responsabilidad".

Si los ciudadanos cumplen con el uso de la mascarilla, la distancia y la higiene de manos, Moreno ha garantizado que el virus tendrá menos impacto en la comunidad.

"Se puede uno divertir con mascarilla, con este olor tan singular de los hidrogeles y con la distancia de seguridad, que a veces nos hace hablar a voces. Podemos disfrutar de esta gran tierra con esas medidas", ha manifestado el presidente.

El presidente andaluz había anunciado este pasado sábado en en rueda de prensa en Ceuta, su voluntad de proponer esta medida al comité. La entrada en vigor iba a ser " inmediata", según dijo, y apuntó que la proposición la había acordado ese mismo sábado tras una conversación con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.