La mentira de Torra en la BBC sobre el confinamiento por el coronavirus

"Recluir algo o a alguien dentro de límites". La definición que ofrece la RAE del verbo 'confinar' se corresponde bastante con la principal consecuencia del estado de alarma en el que vive España ante la propagación del coronavirus. Sin embargo, la interpretación de ese confinamiento enfrenta desde hace días al Gobierno de Pedro Sánchez con el de Quim Torra, que abandera el cierre total de Cataluña sin aclarar demasiado en qué se traduciría esa medida extrema, y en qué se diferenciaría del decreto del Ejecutivo central.

Desde la Casa del Canonges, donde se encuentra aislado tras haber dado positivo por covid-19, el presidente de la Generalitat ha llevado este jueves su denuncia a todo un altavoz internacional como es la BBC. Y en inglés ha repetido lo que lleva días diciendo en catalán y en castellano: que el Gobierno central se equivoca por no confinar a todos los ciudadanos. Pero lo ha hecho con una afirmación que ha levantado polvareda.

"Los expertos y científicos que nos aconsejan dicen que la mejor manera de frenar el coronavirus es con el confinamiento domiciliario", ha afirmado Torra. Entonces, la periodista que le entrevistaba le ha preguntado qué argumento daba el Ejecutivo de Sánchez para no recluir a la gente en sus casas, a lo que el jefe del Govern ha respondido: "Ellos dicen que no es necesario y prefieren mantener abiertos los aeropuertos y los puertos, pero nosotros creemos que esa no es la mejor solución. Nosotros creemos que solo confinándonos en casa podremos ganarle la batalla al coronavirus".

EL TRUCO

La afirmación de Torra tiene truco. Ciertamente, el decreto del estado de alarma permite circular por la vía pública en algunos casos justificados, como ir a comprar, al médico, a la farmacia o a trabajar. Pero tanto Sánchez como los responsables de gestionar la emergencia sanitaria hacen llamamientos diarios a los ciudadanos para que no salgan de sus casas si no es imprescindible, y que hagan lo posible por teletrabajar.

De hecho, en la misma entrevista, Torra ha reconocido que, en general, la gente "está ayudando" y se está encerrando en sus casas: "Este es un mensaje para todo el mundo, cuídense, pónganse a salvo y quédense en casa", ha emplazado el 'president'. De ahí que la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, le haya acusado de "irresponsable" por sus declaraciones a la BBC.

La situación es suficientemente grave como para que encima veamos al President de la Generalitat actuando con esta irresponsabilidad. Por favor, BASTA https://t.co/HiNHv15CsO — Eva Granados Galiano /❤️ (@Eva_Granados) March 19, 2020

Se sobreentiende que el "confinamiento domiciliario total" que propugna Torra significaría prohibir a los ciudadanos incluso los desplazamientos a los lugares de trabajo, pero el 'president' no ha concretado nunca hasta ahora este extremo.