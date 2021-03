Miras tumba la moción de censura y nombra a tres nuevos consejeros de Ciudadanos

El presidente regional Fernando López Miras y la vicepresidenta Isabel Franco han anunciado este viernes que los diputados de Ciudadanos que votarán en contra de la moción de censura se incorporan hoy al Gobierno regional. Valle Miguélez y Francisco Álvarez entrarán en el Ejecutivo al estar en contra del pacto Cs-PSOE y formarán parte del Gobierno autonómico después de que Miras cesara a José Gabriel Torregrosa y a Ana Martínez Vidal como consejeros al considerarlos artífices de intentar acabar con el mandato del Partido Popular.

En rueda de prensa en San Esteban, López Miras ha informado de los cambios que se producen en el Gobierno regional. Valle Miguélez se incorpora como consejera de Empresa, Industria y Portavocía, sustituyendo a Ana Martínez Vidal, mientras que Francisco Álvarez se pone al mando de Empleo, Investigación y Universidades, lo que implica la salida de Miguel Motas del Ejecutivo.

Isabel Franco mantendrá su cargo de vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Antonio Sánchez Lorente, secretario general de la consejería de Franco, pasa a ocupar la cartera de Transparencia, Participación y Administración Pública.

Miras ha exigido a Cs y PSOE que retiren la moción de censura, "motivada únicamente por el interés personal". El presidente regional ha destacado que el acuerdo con Cs para evitar el cambio de Gobierno llega "igual que llegó en 2019 cuando hablamos y encontramos un punto de unión y un objetivo común". "Lo único que hacemos es mantener el acuerdo en beneficio de los murcianos", ha apuntado.

El presidente autonómico ha tachado de "espectáculo vergonzoso y lamentable" el intento de Cs y PSOE de echarles del Gobierno. "Hemos hecho frente a las dos situaciones más dramáticas a las que se ha enfrentado la Región en el último siglo: una DANA y la pandemia, y vamos a seguir anteponiendo los intereses de los murcianos", ha recalcado Miras.

Isabel Franco firmó la moción "por disciplina de partido"

Por su parte, Isabel Franco ha reconocido que firmó la moción de censura "por disciplina de partido", pero ha asegurado que "no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez ni para traicionar a los murcianos".

La vicepresidenta ha recalcado que en plena pandemia "no es el momento" de intercambios de sillones. Cree que es "inoportuna e infundada esta moción, una automoción a un trabajo bien hecho no tiene ningún sentido". "El Gobierno va a continuar trabajando en la misma línea, no es el momento de política sino de la responsabilidad", ha asegurado.

Franco ha afirmado que se sigue considerando parte de Ciudadanos y, sobre su permanencia en el partido, ha aclarado que “esa decisión corresponde a la dirección general".

Encuentro entre García Egea y López Miras a primera hora de la mañana

Teodoro García Egea, secretario general del PP, se ha reunido esta mañana con Fernando López Miras y ambos han negociado con los tres diputados Cs contrarios a la moción de censura para mantener el Gobierno de coalición Cs-PP sin la presencia de Martínez Vidal, quien aspira a desbancar a Miras y ser la nueva presidenta del Gobierno. "Estamos asistiendo a un ataque e intento de compra y corrupción de un PP más viejo que nunca", ha escrito la líder naranja en sus redes sociales.

El debate de la moción de censura se celebrará los próximos 17 y 18 de marzo. Marínez Vidal y Conesa contaban con los votos de los 17 diputados del PSOE y los seis de Cs, con los que alcanzarían la mayoría absoluta. Aunque también tenían en sus manos los dos votos a favor de Podemos, al perder tres del partido naranja, se quedarían a falta de un voto para los 23 necesarios.

Arrimadas decía esta misma mañana que tenía todas las firmas

Esta misma mañana, en Onda Cero, Arrimadas ha asegurado que estaba tranquila porque tenía todas las firmas de sus "compañeros de Murcia para la moción de censura" y ha añadido que si no, "no se habría presentado". De hecho, ha añadido que espera que "todo el mundo cumpla su palabra" y no haya "ningún problema".

La dirigente de Cs y candidata a presidir Murcia, Ana Martínez Vidal, justificó esta moción el miércoles asegurando que se habría quebrado la confianza entre los dos partidos y expresó su "decepción" con el PP, una formación que, a su entender "solo sabe gobernar con mayorías absolutas y no en coalición". Además, aseguró que un cambio en Murcia es "imprescindible" y que traerá "estabilidad y prosperidad".