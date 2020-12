Nuevo lío por el hospital Zendal: médicos y enfermeras denuncian traslados forzosos

El hospital Enfermera Isabel Zendal, una de las principales bazas de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia de covid, vuelve a ser epicentro de problemas. Si ya su inauguración estuvo salpicada por las protestas de sanitarios y las críticas, ahora los sanitarios denuncian que se están produciendo traslados forzosos desde otros puntos de la Comunidad de Madrid.

Comisiones Obreras (CCOO) ha recurrido a la Justicia para evitar el traslado forzoso de personal de la Sanidad pública madrileña al nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal al considerar que incumple la normativa de movilidad del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En una nota de prensa, el sindicato dice este lunes que la Comunidad de Madrid "no cumple" con lo que estipulan los acuerdos y normativas legales "y no respeta las opciones que marcan los profesionales".

Por otra parte, también este lunes, la asesoría jurídica del Sindicato de Enfermería SATSE Madrid ha presentado un requerimiento ante la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Sermas, previo a la interposición de una demanda contra la Comunidad de Madrid, "por incumplir la legislación actual e instando a la Administración a anular todas las actuaciones administrativas llevadas a cabo hasta el momento”.

Un total de 116 profesionales pidieron voluntariamente su traslado al nuevo centro, inaugurado el 1 de diciembre, aunque el pabellón 2 (el primero en empezar a funcionar) necesita un total de 669 sanitarios, un personal adicional que la Comunidad de Madrid prevé completar con parte de los 11.324 contratados con motivo de la pandemia.

Argumentos sindicales

CCOO ha solicitado en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo la cesación inmediata de la adscripción forzosa de profesionales a dicho hospital por considerar que se está llevando a cabo sin seguir el procedimiento reglado de movilidad de profesionales previsto en el Estatuto Marco, en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SERMAS y por vulnerar el Acuerdo de Bolsa del Sermas de 2016.

Según CCOO, "el traslado forzoso y bajo presión supone una vulneración de derechos para los/as profesionales afectados y para los/las usuarios/as de los hospitales que están viendo minoradas sus plantillas actuales. Una decisión de la Comunidad de Madrid 'arbitraria, acelerada y opaca que hay que parar'”.

El sindicato, en su petición, insta al juzgado para que de manera extraordinaria se adopten medidas cautelarísimas para que cese la transferencia de profesionales por parte de los centros sanitarios al hospital de pandemias. Y todo ello, con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Satse, por su parte, dice en una nota que el requerimiento es un paso previo a la demanda ante los Tribunales de Justicia que pone "a disposición de las afiliadas/os afectados y que podrán interponer individualmente en el momento que se conozca la fecha de incorporación al Hospital". Este requerimiento, dice el sindicato, será puesto a disposición de los afiliados con traslado forzoso al Zendal, y añade que los sanitarios del Sermas siguen firmando los escritos de renuncia a ser trasladados "forzosamente" al Zendal.

Según el sindicato, 15.237 sanitarios fijos y no fijos han firmado un escrito promovido por SATSE Madrid en el que los profesionales del Sermas expresan que "no consideran que el Hospital Enfermera Isabel Zendal solucione los problemas asistenciales que sufre Madrid sino más bien lo contrario, afirman que detraerá personal de hospitales, que sufren una falta evidente de profesionales, especialmente enfermeras y fisioterapeutas, y que, además, no serán cubiertos por nuevos contratos”.

Inauguración del hospital Enfermera Isabel Zendal , en la imagen pabellones vacios del nuevo hospital. /DAVID CASTRO

Pocos pacientes

Mientras tanto, por goteo, siguen llegando pacientes a un hospital todavía muy vacío. El pasado sábado, cinco pacientes procedentes de las Urgencias del Clínico San Carlos y del Gregorio Marañón de Madrid ingresaron, después de que el viernes se registrara el primer ingreso.

Por el momento, el nuevo centro sanitario estará dedicado a atender a personas con coronavirus derivados de los servicios de urgencias de otros hospitales de la Comunidad de Madrid para tratar de descongestionar el trabajo.

Todos ellos son atendidos en el pabellón 2, el primero en empezar a funcionar en el Zendal, inaugurado el pasado día 1 de diciembre.