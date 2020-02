Ortega Smith mantiene sus acusaciones contra las Trece Rosas

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha mantenido este jueves sus acusaciones contra las Trece Rosas y ha recalcado que ni él personalmente ni su partido renunciarán nunca a su derecho a pensar libremente y a poder juzgar la historia como crean conveniente. A preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Ortega Smith no se ha retractado de lo dicho sobre las mujeres fusiladas en 1939 conocidas como las Trece Rosas, a las que acusó de "torturar, violar y asesinar vilmente", y por las que ha sido demandado.

El Juzgado de Primaria Instancia 40 de Madrid ve este viernes la demanda de la asociación 13 Rosas de Asturias y dos sobrinos de una de las jóvenes fusiladas contra Ortega Smith. Estos últimos han solicitado que el dirigente de Vox sea condenado a cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquistas. "Menos mal que no se ha pedido que se me condene a trabajos forzosos o a latigamiento en plaza pública", ha ironizado Ortega Smith.

Ha arremetido contra el "pensamiento único" sobre la memoria histórica impuesto por "el desgraciado consenso progre entre el PSOE, PP Cs y todos los demás". "Esa desmemoria, esa amnesia histórica que nos dice de qué podemos hablar de la historia y de qué no y, de lo que hablemos, tenemos que hablarlo de acuerdo con su discurso", ha criticado. Ha advertido de que los "sectarios" y "totalitarios" les intentan imponer tanto por la vía de la ley como de los hechos "cordones sanitarios" por pensar diferente.

"Son ideologías totalitarias que defienden los países comunistas, donde no existe ningún tipo de libertad y es lógico que pidan eso y, ya digo, no me extrañaría que pidieran el apaleamiento en plaza pública, pero que pidan lo que quieran que nosotros nos defenderemos", ha concluido.