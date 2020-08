Pablo Iglesias la lía en Twitter al hablar de 'La conjura contra América'

Pablo Iglesias ha desatado, sin querer, una tormenta en Twitter por culpa de una mención a 'La conjura contra América'. La miniserie de HBO creada por David Simon (también artífice de 'The Wire'), adapta la novela de Philip Roth, una distopía que imaginaba un EEUU alineado con la mentalidad nazi durante la segunda guerra mundial.

Todo comenzó con un tuit del vicepresidente segundo del Gobierno, destacando el buen momento en el que ha llegado la serie: "Vista 'La conjura contra América'. David Simon y Ed Burns nunca decepcionan pero el momento en el que ha aparecido la serie le da un significado especial. A veces nos parece inconcebible el éxito del fascismo y, sin embargo, los colaboracionistas están siempre muy cerca".

Vista “La conjura contra América”. @AoDespair y Ed Burns nunca decepcionan pero el momento en el que ha aparecido la serie le da un significado especial. A veces nos parece inconcebible el éxito del fascismo y, sin embargo, los colaboracionistas están siempre muy cerca. pic.twitter.com/zfaKRIHQJj — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 7, 2020

Al etiquetarle en este comentario, Simon empezó a recibir numerosos tuits criticando a Iglesias, con lo que salió en su defensa: "Así que, si mi pobre español no me falla, a este tío le gustó el planteamiento de una miniserie y me mencionó. Ahora, un día después, mi página principal de Twitter está plagada de franquistas y catalanes chillándose entre sí en idiomas que no son el mío. Muy bien. Es 1937 de nuevo. Que le jodan a los fascistas. No pasarán", espetó el productor y guionista.

SERIE AMBIENTADA EN LA GUERRA CIVIL

La referencia de Simon a 1937 no es casual, ya que está preparando junto a The Mediapro Studio 'A Dry Run', miniserie de seis episodios ambientada en ese mismo año y protagonizada por los soldados de las Brigadas Internacionales durante la guerra civil española.

De hecho, Iglesias ha aprovechado el revuelo en las redes para hacerle a Simon una petición: "Siento haberle jodido las notificaciones de Twitter pero sirva el incidente para presionarle con esa serie sobre las Brigadas internacionales que muchos esperamos (a pesar del complejo de mayo del 37)".

Desde The Corner y The Wire soy casi un incondicional de David Simon. Siento haberle jodido las notificaciones de Twitter pero sirva el incidente para presionarle con esa serie sobre las Brigadas internacionales que muchos esperamos (a pesar del complejo de mayo del 37 😉)



✊✊ https://t.co/8IoQFi4GtQ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 8, 2020

A raíz de la polémica, David Simon no ha dudado en responder a las críticas de algunos que le reprochaban por hablar de la historia de España sin saber "ni una pizca" de español: "Monolingüista y poco educado en mi país imperfecto, sí. Pero he estado en la tumba de Whitman, también en la de Dickinson. Nuestros grandes poetas están donde indican sus lápidas. Sin balas en la cabeza. Y sus libros nunca fueron prohibidos por nuestros líderes. Avísame si alguna vez encuentran a Lorca", ha escrito Simon, mensaje que ha retuiteado Iglesias.