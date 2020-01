La reelección de Pedro Sánchez: minuto a minuto de una jornada histórica

15:46h. Consecuencias del 'no' de los cántabros

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Cantabria se reunirá este miércoles, 8 de enero, a partir de las 19.00 horas, en la sede regional, para analizar las consecuencias del voto en contra del PRC a la investidura de Pedro Sánchez sobre el pacto de Gobierno que ambas formaciones mantienen en la región.

"El PRC ha traicionado su palabra, su firma y todos los acuerdos que había asumido", ha afirmado el vicepresidente regional y secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, después de que el diputado regionalista José María Mazón haya materializado el 'no' del PRC a Sánchez en la votación definitiva de la investidura que, pese a ello, ha salido adelante.

15:35h. Nacho Álvarez e Ione Belarra, secretarios de Economía Social y de Derechos Sociales

El secretario general de Podemos y futuro vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, va a nombrar al secretario de Economía de su partido, Nacho Álvarez, y a la portavoz parlamentaria adjunta, Ione Belarra, secretarios de Estado de Economía Social y de Derechos Sociales, respectivamente, y al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa Julio Rodríguez, su jefe de gabinete, según confirman a Europa Press fuentes de la formación morada.

De esta forma, Iglesias ha decidido rodearse de dirigentes de Podemos afines y de confianza para desarrollar sus labores en la Vicepresidencia Segunda, que desempeñará desde una ubicación diferente a la de La Moncloa.

15:33h. El presidente con el margen más corto

El candidato socialista, Pedro Sánchez, será presidente del Gobierno con el margen parlamentario más corto registrado en la historia de la democracia: dos votos.

No hay precedentes democráticos de resultados tan ajustados en las 16 investiduras que se han celebrado hasta este martes. El 20 de febrero de 1981 tuvo lugar la de Leopoldo Calvo-Sotelo, que fructificó por 11 votos de diferencia; los 169 a favor se superpusieron a los 158 en contra, a las 17 abstenciones y a las seis ausencias que se produjeron.

La misma diferencia permitió al candidato socialista en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero, salir del pleno de investidura como presidente. Ocurrió el 11 de abril de ese mismo año. El siguiente margen tan justo retrocede al 5 de diciembre de 1989, cuando Felipe González sacó adelante la investidura con 12 votos de diferencia. Obtuvo 176 'síes', 164 'noes' y seis abstenciones.

15:31h. El presidente de la Eurocámara da la enhorabuena a Sánchez

El presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, transmitió este martes su enhorabuena al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. "Enhorabuena al presidente Sánchez Castejón por su reelección y traslado mis mejores deseos para su nuevo Gobierno. España es un socio clave en la Unión Europea, trabajaremos juntos en esta nueva etapa y continuaremos nuestra estrecha colaboración por una Europa más justa, verde y social", escribió en español el presidente de la Eurocámara en su perfil de Twitter.

El italiano Sassoli, que lidera el Parlamento Europeo desde julio de 2019, comparte familia política con Sánchez. Ambos mantuvieron una reunión bilateral hace apenas un mes, el 12 de diciembre de 2019, durante una cumbre europea en Bruselas.



15:10h. Oramas felicita a Sánchez

Cuando han acabado de saludar a los suyos, Sánchez ha recibido también la felicitación de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien ha votado contra su investidura saltándose las directrices de su partido.

Tras abandonar en el hemiciclo, Sánchez ha confesado a los periodistas que le aguardaban en el pasillo que estaba "muy contento" de haber superado la votación y haber sido investido. Lo ha dicho con una amplia sonrisa.



15:09h. "Sí se puede" y "presidente, presidente"

Los miembros del grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias han estallado en gritos del 'Sí se puede' que se popularizó durante el movimiento del 15M una vez que Batet ha confirmado que Sánchez había ganado por dos votos de margen la segunda y definitiva votación de investidura.

Sánchez ha recibido abrazos y apretones de manos de sus compañeros de partido entre ellos de la presidenta del Congreso, de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, y de los miembros de su gobierno mientras se escuchaban gritos de 'presidente, presidente'.



15:08h. Casado, el primero en felicitar a Sánchez en el hemiciclo

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido una ovación de sus diputados puestos en pie, así como de los de Unidas Podemos, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, leyera el resultado de la votación por la que ha sido investido presidente del Ejecutivo. Nada más ser investido y mientras aplaudía también a su bancada y a la de sus futuros socios de Gobierno, el líder socialista ha recibido el saludo del presidente del PP, Pablo Casado, quien se ha acercado hasta su escaño para felicitarle estrechándole la mano.



15:08h. El Rey recibe a Batet a las 17.30 h

El rey Felipe VI recibe esta tarde a las 17.30 horas a la presidenta del Congreso, la socilista Meritxell Batet, que le comunicará el resultado de la votación de la investidura de Pedro Sánchez. Informa Pilar Santos.



15:02h.Iglesias dará esta noche su primera entrevista tras la investidura

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, concederá la primera entrevista tras la investidura de Pedro Sánchez esta noche en el programa 'El Intermedio' de La Sexta. Será a partir de las 21.30 horas.



14:58h. PIMEC pide gobernabilidad y estabilidad

Desde el mundo económico, ya se ha manifestado PIMEC, que valora positivamente la investidura y pide gobernabilidad y estabilidad política. La entidad espera una inminente formación de gobierno y la aprobación urgente de los Presupuestos Generales del Estado.



14:57h. Casado: "Hemos presenciado el chantaje de un partido cuyo líder está en la cárcel por sedición"

El líder del PP, Pablo Casado, ha compartido en Twitter su última palabra en la investidura y parte de su discurso: "Durante la investidura hemos escuchado a un futuro ministro alabando el comunismo, la ideología más criminal de la historia de la humanidad que asesinó a 80 millones de personas. Y hemos presenciado el chantaje de un partido cuyo líder está en la cárcel condenado por sedición".

14:52h. Abascal denuncia "insultos" contra diputados de Vox

"Tras la votación, insultos y gritos contra los diputados de VOX desde la bancada socialista cuando abandonábamos el hemiciclo por no postrarnos ante su líder. Esta es la ira socialista. La ejercerán desde el poder", ha denunciado después de que Sánchez sea investido presidente.

14:45h. Iglesias: "Sí se puede"

Con un escueto tuit Pablo Iglesias ha dicho la suya tras la investidura de Sánchez: "Sí se puede". El mismo lema que se ha podido escuchar en el hemiciclo tras la proclamación de los resultados.





14:43h. Garzón: "¡Lo conseguimos!"

"¡Lo conseguimos! ¡Gracias!", ha tuiteado el diputado de Unidas Podemos, Alberto Garzón, después de la votación que ha hecho nuevo presidente a Pedro Sánchez.

14:38h. Pablo Iglesias, emocionado

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se le ha podido ver llorando de emoción en el hemiciclo tras el resultado de la votación de investidura del nuevo presidente, Pedro Sánchez.

14:28h. Sánchez, reelegido presidente con 167 votos a favor

Pedro Sánchez logra 167 'síes' y es investido presidente del Gobierno por mayoría simple (165 'noes' y 18 abstenciones). La votación ha ido como estaba previsto.

14:26h. A punto de acabar la votación

A falta de 100 votos, todo según lo previsto. En este momento pierde el 'sí' (por 14 votos), pero se prevé que sume 167 con los diputados que faltan por votar, lo que supone la mayoría simple. En breves momentos, el resultado final.

14:16h. Fernández Vara afirma que "el PSOE nunca hará nada que ponga en peligro la unidad de España"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que "el PSOE nunca hará nada que ponga en peligro la unidad de España" y ha defendido que "dialogar" y recuperar para la política la gestión de los problemas del país "no puede ser malo". "El problema es cuando el poder político entrega al poder judicial la gestión de un país como hizo el gobierno del PP" y el Tribunal Constitucional "no nació para gestionar los problemas territoriales de este país", ha precisado desde Mérida.

14:12h. El PSOE se vuelca para que no haya ninguna sorpresa durante la votación

Ante lo ajustado de la votación, que se prevé que acabe con 167 votos a favor y 165 en contra, el PSOE se vuelca para que no haya ninguna sorpresa. La portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, y el secretario general del grupo parlamentario, Rafael Simancas, tienen delante una lista con todos los diputados, en la que van apuntando los apoyos que van consiguiendo para la investidura de Pedro Sánchez. Informa Juan Ruiz Sierra.

14:00h. Empieza la votación

A las 13.59 horas, empieza la votación sobre la investidura de Sánchez.



13:55h. En breve, la votación

La votación empezará en breves momentos, tras el último turno de palabra que ejerce Adriana Lastra (PSOE). El primer diputado en votar será la del Grupo Socialista Dolores Narváez.



13:50h. Barbón lamenta las "amenzasa" a diputados socialistas antes de la investidura

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha confesado que le dan "miedo" esos mensajes "pseudoguerracivilistas" que se están trasladando por parte de la derecha. Se ha mostrado partidario de hacer política de forma contundente, pero siempre "desde el respeto". Barbón ha lamentado este martes la existencia de "insultos" o de "amenazas" hacia diputados socialistas antes del debate de investidura de Pedro Sánchez.

"Me parece muy fuerte que existan amenazas a diputados para que cambien el voto", ha dicho Barbón en Madrid, antes de acudir al debate de investidura en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, Barbón ha celebrado que por fin se vaya a constituir un gobierno en España porque Asturias "no podía permitirse un día más sin Ejecutivo".



13:43h. Los CDR llaman a "la disidencia y la desobediencia civil" y critican el pacto PSOE-ERC

Los CDR han llamado a tejer una estrategia "basada en la disidencia y la desobediencia civil" y han criticado a ERC por haber pactado con el PSOE a pesar de que este apoyó la aplicación del artículo 155 en Cataluña. En un comunicado, ha afirmado que los partidos independentistas pretenden "dominar la calle y desmovilizar al independentismo de base" y considera que actúan movidos únicamente por intereses partidistas. "Asistimos a un nuevo ataque de la autarquía judicial española", han apuntado sobre las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) respecto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al líder de ERC, Oriol Junqueras. El texto afirma que los CDR no esperan "nada de los partidos llamados independentistas", de la negociación entre gobiernos ni de las instituciones de España. También piden autocrítica: "No podemos quedarnos en el vacío de los actos simbólicos ni podemos realizar iniciativas sin ninguna seguridad", y piden coordinación, estrategia y entusiasmo.

13:37h. Bildu: "Dijimos que pararíamos la extrema derecha"

Al inicio del discurso del portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo. "No estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las que no podemos aceptar", dice Matute para justificar su voto. "Dijimos que pararíamos la extrema derecha, y lo haremos por la Pasionaria, nacida en el País Vasco", ha añadido.



13:32h. Aplausos para Esteban (PNV) por su discurso

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha afeado a Cs, Vox y PP que empiecen a "expandir la idea de que este gobierno es ilegítimo". Y ha añadido: "Están haciendo un flaco favor al Rey queriéndole confrontar con el Ejecutivo. "Votaremos a favor para poner fin a la profunda crisis de Estado que vivimos", ha zanjado.

13:26h. Arrimadas: "¿No hay un voto valiente en la bancada socialista?"

"¿No hay en esta bancada un voto valiente como el de la señora Oramas?", ha preguntado Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, al inicio de su turno. La diputada naranja ha calificado la investidura de Sánchez como el inicio de un "proyecto de trincheras, nacionalista y populista".



13:20h. Montse Bassa, hermana de Dolors: "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

La diputada de ERC Montse Bassa, hermana de la 'exconsellera' presa Dolors Bassa, sube a hablar como portavoz de los republicanos. En el hemiciclo se han oído algunos abucheos después de que se haya dirigido a Sánchez "como familiar de presa política". "No solo los jueces, ustedes también son verdugos, porque canviar las leyes está en sus manos. Prefieren golpear y encarcelar que reconocer un derecho de autodeterminación", sentencia Bassa. "El PSOE ha sido cómplice de todo esto y de la gran mentira de la violencia en Cataluña", ha añadido. "Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España, la indignación me haría votar 'no' a un PSOE cómplice de la represión de nuestro pueblo. Pero sabe, Sánchez, que cuando visito al puto cristal, a Dolors, me sonríe. Nosotros creemos en el diálogo, en la empatía, que los conflictos se resuelven hablando, le damos la abstención para aprovechar la oportunidad a la mesa de digálogo", ha zanjado.

13:12h. Guitarte justifica su 'sí' e insiste en la necesidad de hacer frente a las demandas de Teruel

Guitarte justifica su 'sí' asegurando que su partido dijo en campaña que apoyaría al "candidato que fuese capaz de aflutinar mayores apoyos". Por eso, afirma que votan 'sí' "para desbloquear, por responsabilidad institucional y porque queremos que haya un Gobierno que tome medidas ya".

Para concluir su intervención, el diputado turolense ha incidido en que "es hora de responder de verdad a las demandas de Teruel y la España vaciada".

13:11h. Aplausos para el diputado de Teruel Existe

La bancada socialista y la de Unidas Podemos se han levantado para aplaudir a Tomás Guitarte, el diputado de Teruel Existe que votará a favor de la investidura de Sánchez.

13:04h. Últimas palabras en el Congreso

En estos momentos tienen la palabra los grupos minoritarios del Congreso. Ya lo ha hecho Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el BNG.

13:02h. 200 cargos del PP de Castilla-La Mancha se concentran para exigir que sus 9 diputados socialistas voten en contra de Sánchez

Unos 200 cargos del PP de Castilla-La Mancha, arropados por su jefe de filas Paco Núñez, se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, para exigir al presidente regional, Emiliano García-Page, que "cumpla su palabra" y ordene a los nueve diputados socialistas de la región votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez.

A escasos minutos de que se materialice "el pacto de la vergüenza" entre "socialistas, radicales, independentistas, comunistas y pro-etarras", el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha asegurado que García-Page aún tiene la ocasión de defender los intereses de España y de Castilla-La Mancha "por encima de los propios intereses del PSOE".

En el caso de que no llame a los nueve diputados del PSOE, el PP hace a García-Page personalmente responsable de lo que suceda y, desde luego, según aseguran en un manifiesto leído por el vicepresidente de la FEMP de la región, el alcalde de Membrilla (Ciudad Real), Manuel Borja, "habrá perdido toda credibilidad en su oposición al sanchismo" y habrá "traicionado" a Castilla-La Mancha.

En declaraciones a los medios, Paco Núñez ha solicitado a García-Page que pare la "deriva" a la que Pedro Sánchez está llevando al PSOE y que haga lo que viene anunciando durante semanas, que es evitar, ha dicho, que el PSOE lleve a España "a la ruptura" y "a un panorama donde la Constitución no es respetada, donde el Estado de Derecho pasa a un segundo plano y donde la alta institución del Estado puede ser vilipendiada en el Congreso".

12:59h. Miembros del PP de Extremadura piden a su Ejecutivo regional no ser "cómplice" de los pactos con Sánchez

Miembros del PP de Extremadura se han concentrado este martes ante las puertas de la Presidencia de la Junta para pedir al líder del Ejecutivo regional y secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, que no sea "cómplice" de los pactos que ha firmado Pedro Sánchez para "alcanzar el poder a cualquier precio".

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha dado lectura a un manifiesto de alcaldes contra la investidura de Sánchez con el que los 'populares' han querido "dar una última oportunidad" a Vara para que "ordene" a sus cinco diputados en el Congreso que no voten a favor de Pedro Sánchez en la segunda votación de investidura.

"A escasos minutos de que se materialice el pacto de la vergüenza entre socialistas, radicales, independentistas, comunistas y proetarras que llevará a Pedro Sánchez al Gobierno de España que sus propios socios de gobierno quieren destruir, los alcaldes de Extremadura aquí presentes, y todos los extremeños que se han querido unir a nosotros queremos dar una última oportunidad al secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, para que ordene a sus cinco diputados nacionales que no voten a favor de Pedro Sánchez en la investidura y ponga algo de cordura a esta sinrazón", ha aseverado Monago.



12:58h. La JEC aclara que notificó debidamente a la Eurocámara su resolución sobre Junqueras

La JEC aclara que comunicó el viernes al Parlamento Europeo su acuerdo en el que dictaminaba que Junqueras no puede ser eurodiputado por estar condenado "por sentencia firme a pena privativa de libertad". "Ante las noticias surgidas" en relación a que la Eurocámara no había recibido la notificación de la resolución de la Junta, el presidente del árbitro electoral, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha emitido un comunicado en el que aclara que su acuerdo fue debidamente notificado al concluir la reunión. En concreto, indica el comunicado, las notificaciones se cursaron a las 20:48 horas y fueron remitidas a las dos direcciones electrónicas facilitadas por la institución europea. Según la Junta, consta la recepción y lectura de la notificación a las 10:10 de ayer lunes. Informa Gemma Robles.

12:55h. Errejón: "Estamos delante de una oportunidad histórica"

Íñigo Errejón, de Más País, que apoyará la investidura de Sánchez: "Nunca es tarde, estamos delante de una oportunidad histórica". Pero ha avisado a Sánchez-Iglesias: "No se le puede comprar el marco a las derechas, el país no está partido por la mitad, está partido por la desigualdad".



12:52h. JxCat: "No podemos votar a favor de la represión"

La portavoz de JxCat (con ocho diputados), Laura Borràs, ha anunciado que se mantienen en el 'no'. "No podemos votar en contra de Cataluña y a favor de la represión". "En España no hay separación de poderes y ustedes lo saben muy bien", ha dicho mostrando la carta de aceptación como europarlamentarios de Puigdemont.



12:47h. "Pedro, no nos van a atacar por lo que hacemos, nos van a atacar por lo que somos"

"El próximo Gobierno va a trabajar por las conquistas de las mujeres", asegura Iglesias antes de lanzar un guiño al colectivo gay. Para acabar, Iglesias pide a Sánchez firmeza democrática ante los ataques que se avecinan esta legislatura.



12:45h. Iglesias recuerda a Ernest Lluch

Iglesias lee un mensaje que ha recibido de la hija de Ernest Lluch, asesinado por ETA: "No hablen en nombre de las víctimas del terrorismo, porque muchas hemos apostado por el diálogo". "Si quieren ustedes defender a la monarquía, eviten que se identifique con ustedes", dice después.



12:42h. Aplausos socialistas para Iglesias

No solo la bancada de Unidas Podemos se pone en pie para aplaudir a Pablo Iglesias antes de que intervenga, ambién lo hacen todos los diputados del PSOE. Iglesias lleva un pin de Agenda 2030, como el que ha llevado todo el Gobierno, informa Gemma Robles.



12:40h. Más Azaña desde Vox

Abascal responde a Sánchez con la misma cita de Azaña que ha pronunciado Casado: "Os tolero que no os importe la república, pero no os tolero que no os importe España".



12:38h. JxCat sale para no escuchar a Abascal

El grupo de JxCAT ha salido del hemiciclo durante el discurso de Santiago Abascal, informa Juan Ruiz Sierra.



12:36h. Tras el alegato racista, Vox señala a los independentistas

Abascal critica que no se haya destituido aún a Quim Torra y acusa a Sánchez de mirar "para otro lado".



12:35h. Vox vincula "violaciones en manada" e inmigración

"Si lo siguen ocultando, no lo vamos a resolver", dice Abascal, que ha enumerado los casos de este año y ha señalado a la población inmigrante como principales responsables de este tipo de crímenes. "No ha habido una palabra contra las agresiones cometidas en enero, sobre todo por extranjeros".



12:33h. Turno para Abascal

El líder del partido de extrema derecha Vox comienza su intervención condenando "el repugnante asesinato que un hombre cometió ayer con su mujer y su hija". "Con una ley de violencia intrafamiliar, todos los componentes de la familia estarían igualmente amparados", dice, para poner sobre la mesa la prisión "perpetua". "En Vox nos preocupan todas las víctimas".



12:29h. Casado también cita a Azaña

"Yo les tolero que ataquen la República pero nunca les toleraré que ataquen a España". Casado también cita a Azaña, como Sánchez, para resaltar su visión de Estado. "Ni barricada ni trinchera, calle ancha y poca abierta", dice el líder del PP, que señala que lo que se ha visto en el Congreso da miedo. "Lideraremos una reagrupación nacional de los constitucionalistas", avisa Casado.



12:28h. Casado, a Sánchez: "Ultra es usted y los que le apoyan"

"No hay más excepción a España que sus socios ultras, que son los que rebasan los límites. Ultra es usted y los que le apoyan", acusa Casado a Sánchez, para luego hacer un alegato a favor de la Transición. "Mintió sabiendo que si decía la verdad perdería, este es el estigma con el que nace este Gobierno". "Forzó una repetición electoral con el compromiso de no depender de la 'ultraizquierda', independentistas ni 'batasunos' y, hoy, nos los trae de socios sin dar ninguna explicación por el engaño masivo a los españoles".

12:26h. Casado, a Sánchez: "Su única patria es usted"

"El hábito no hace al monje, y su disfraz se le ha caído. Señor Sánchez, su única patria es usted", dice Casado.



12:26h. Bassa intervendrá por ERC

La intervención de Esquerra Republicana la hará Montse Bassa.



12:25h. Casado, duro con Sánchez

"No se puede tomar a los españoles como rehenes para garantizar su investidura", dice Casado. "Lo terrible es que usted ha decidido mantenerse en el Gobierno a cambio" de desmantelar el Régimen del 78, que funciona.



12:25h. Page, Lambán y Vara, únicos presidentes autonómicos del PSOE que no acuden

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; de Aragón, Javier Lambán y de Extremadura, Guillermo Fernández Vara son los únicos presidentes autonómicos socialistas que no han acudido este martes al Pleno del Congreso para presenciar en directo la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



12:25h. Casado enarbola la figura del Rey

Tras la mención de Sánchez a Azaña, el líder del PP rompe una lanza por Felipe VI, mientras se escuchan vivas al monarca desde las bancadas. "Quiero reivindicar nuestra Constitución y a nuestro Rey", ha dicho, para luego volver a recordar a las víctimas de ETA. "La democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas", dice Casado, que acusa a Sánchez de ser el "caballo de Troya" para meter en el Gobierno a los enemigos de España.



12:25h. "Eso también es patriotismo"

Sánchez enumera varios hitos sociales y dice que eso también es patritotismo. Aplausos finales enmarcan el discurso del candidato socialista, que se levanta de su escaño para devolverlos.



12:24h. Sánchez ha recordado a Azaña

"Se comprobará que todos somos hijos del mismo sol y súbditos del mismo Rey. (...) Nadie tiene el derecho de monopoliar el patriotismo", parafrasea Sánchez a Azaña, el presidente de la II República. La mención ha provocado aplausos en las bancadas de PSOE y Podemos. "Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo", señala Sánchez, que pide a la Cámara "no contribuir al desencuentro

12:16h. Batet pide a Sánchez que vaya cerrando

Sánchez sigue desgranando las prioridades de su gestión y Batet le pide que vaya terminando. "Tengo la esperanza de que sea posible despejar este clima tóximo al que no queremos ni vamos a contribuir en absoluto. Nos vamos a esforzar en crear un clima positivo".



12:14h. El Gobierno envía tres grupos de antidisturbios a Barcelona

Unos 150 agentes de la Policía Nacional están en la capital catalana en previsión de posibles disturbios. Los grupos deberían ser de 50 policías cada uno, pero no superan los 35 agentes y están "diezmados" por problemas de personal, cuenta Luis Rendueles.



12:13h. Sánchez ya marca su rumbo

"Trateremos de restaurar derechos sociales en educación, sanidad que se han ido recortando durante el Gobiernod el PP. Eso no debería incomodar a nadie", señala.



12:10h. "Acepten el resultado democrático"

"Ustedes han perdido las elecciones y van a perder la votación. (...) No les compensa seguir en el berrinche", dice Sánchez. "No se puede construir nada positivo desde la frustración y la amargura".

12:09h. Batet pide silencio a la bancada de las derechas

La presidenta del Congreso pide silencio a varios diputados, entre ellos a Teodoro García Egea. "Respeten al orador", se queja Sánchez, para luego afear a las derechas que han ido "cambiando de pretexto para ganar tiempo" pero que ellos solo querían que gobernaran las derechas. "Comprendo la frustración de la derecha... ¡Si es que lo han intentado todo! (...) Pues ya está, no lo han conseguido", proclama.



12:07h. Sánchez: "O coalición progresista o más bloqueo"

La coalición "es la única opción de Gobierno posible". "O coalición progresista o más bloqueo para España", plantea Sánchez como dicotomia.



12:05h. "Solo no y solo bloqueo"

Sánchez señala a las derechas y a los independentistas por el bloqueo. "Sin Gobierno electo y sin Parlamento, el sistema democrático se resiente".



12:04h. Sánchez llama a acabar con el bloqueo

Pedro Sánchez resalta que los españoles han votado cinco veces en un año y que es deber de los políticos dotar al país de un Gobierno. El candidato socialista recuerda que "de los últimos cuatro años, España ha carecido de un Gobierno estable durante año y medio", algo que para Sánchez es inadmisible.



12:01h. No se votará antes de las 12.45

Batet recuerda esta limitación y da la palabra a Pedro Sánchez. Ovación cerrada en la Cámara baja.



12:00h. Iceta critica los insultos

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha tachado de "indecentes" los "excesos" que a su juicio se están cometiendo para tratar de impedir la investidura del socialista Pedro Sánchez y eso le ha llevado a visitar el monumento a las víctimas de la Atocha, los abogados laboralistas asesinados por la ultraderecha durante la transición. En declaraciones en el Congreso, Iceta ha señalado que el Pleno del Congreso se reúne este lunes para hacer "un acto tan extraordinario como hacer posible que quien ganó las elecciones se convierta en presidente del Gobierno".



12:00h. El pleno, a punto de comenzar

Sánchez ha llegado sonriente al hemiciclo. Batet da por abierta la sesión y pide a los diputados que ocupen sus escaños.



11:59h. Barandiaran ya ha votado

El diputado del PNV Íñigo Barandiaran ya ha emitido su voto telemáticamente

11:38h. Sánchez, ya en el Congreso

El candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, llega en estos momentos al Congreso, informa Iolanda Mármol.

11:28h. Álvarez de Toledo: la oposición "es mucho más Estado"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cree que, "en este momento procesal, es mucho más Estado la oposición que el Gobierno". "Estaremos a la altura de este importantísimo papel", ha afirmado en la Cadena Cope.

11:16h. Cs insta a revocar la decisión sobre Junqueras, Puigdemont y Comín

La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha remitido este martes una carta al presidente de la institución, David Sassoli, en la que insta al italiano a revocar con carácter "inmediato" la decisión de reconocer a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados porque es una decisión que "adolece de graves errores jurídicos". El escrito se dirige a Sassoli "desde el máximo respeto y consideración institucional" y subraya que el "prestigio" y "buen hacer" de las instituciones "se mide en su capacidad para actuar con prudencia, objetividad y respeto a los procedimientos en momentos críticos".



11:15h. Presión a Cantera y López

"A ver como lo digo para que las personas que me estáis enviando mails, mensajes, twits ... alentándome con insultos, amenazas, incluso 'ordenándome' que traicione mis principios. Para que lo entendáis: voy a votar que sí. Haceos un favor y descansad, queda mucha legislatura progresista", ha afirmado la diputada Zaida Cantera. En la misma línea se ha pronunciado el exlehendakari Patxi López: "Hoy votaré sí para que España tenga el Gobierno progresista que las ciudadanas y ciudadanos eligieron en las urnas".



11:14h. Los diputados socialistas, seguros: "167 valientes"

Los diputados socialistas están expresando en las redes sociales mediante la etiqueta "167 valientes" su convicción de que, a pesar de las presiones de dirigentes de otros partidos, no habrá fisuras y Pedro Sánchez logrará esa cifra de votos para ser investido. La dirección del PSOE ha promovido este mensaje después de que el portavoz adjunto de Cs en el Congreso y abogado del Estado en excedencia, Edmundo Bal, haya animado a los diputados socialistas y a los de otros grupos que van a apoyar a Sánchez que rompan la disciplina de grupo y voten en contra. "Cuando me negué a firmar el escrito del procés, me apartaron de mi trabajo, de los amigos con los que estuve años codo con codo y perdí una parte de mi sueldo. Sé lo duro que es elegir entre lo fácil y lo correcto, pero vale la pena", ha dicho Bal en Twitter.



11:12h. Ábalos: la intimidación es un delito

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este martes que la intimidación que están sufriendo los diputados socialistas ante la investidura de Pedro Sánchez es "brutal" y ha subrayado que es "delito y está recogida en el Código Penal". En declaraciones a los medios en el Congreso, Ábalos ha señalado que no recuerda ninguna campaña de intimidación como esta ni siquiera en 2016 cuando se pedía la abstención del PSOE para la investidura de Mariano Rajoy. Ábalos ha afirmado que con estas actitudes la oposición lo único que está consiguiendo es que "estemos más unidos que nunca". También en una entrevista en Telecinco, Ábalos ha insistido en que los diputados tienen que votar con libertad "y eso es lo que están intentado coartar".



11:09h. ¿A qué hora será la segunda votación de investidura de Sánchez?

Pedro Sánchez afronta la jornada clave del debate de investidura con la expectativa de que el Congreso le dé su respaldo para convertirse en presidente del Gobierno. La sesión se reanudará a las 12.00 horas, con la previsión de que la segunda y decisiva votación empiece hacia las 13.00 horas.



11:00h. Montero ve "absurdo" poner zancadillas

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha considerado este martes "absurdo" que "haya algunos empeñados en hacer del bloqueo la única manera de estar en política" al poner "zancadillas, piedras en el camino, a la única opción que puede abrirse camino" que es la investidura de Pedro Sánchez. En una entrevista en TVE, Montero se ha preguntado si la "alternativa" de quienes rechazan la investidura es ir a unas terceras elecciones "para que los ciudadanos vuelvan a repetir el resultado", cuando la prioridad es resolver sus problemas. La ministra ha insistido en que el PSOE es un partido consolidado que "sabe el rumbo que tiene que coger" y ha confiado en que en la sesión de este martes "el clima, talante, de las intervenciones sea más pausado que el que se ha producido en los días previos".



10:38h. Colau se muestra "contenta" y "esperanzada"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha mostrado "contenta" y "esperanzada" a su llegada al Congreso de los Diputados para asistir a la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La líder de En Comú Podem ha llegado acompañada de los diputados Jaume Asens y Gerardo Pisarello y del sociólo Manuel Castells, que ocupará la cartera de Universidades en el próximo Ejecutivo. Así, Colau ha señalado que "es una enorme alegría" poder asistir al comienzo de un "nuevo ciclo", "una nueva etapa de diálogo con política sociales". También se ha referido con "preocupación" a PP, Vox y Cs que "están mostrando su mejor cara", algo que ha considerado positivo, con "intentos de intimidación". "Esto nos reafirma en la necesidad de que hoy tengamos un Gobierno progresista", ha concluido, informa Miguel Ángel Rodríguez.



10:37h. Escrito de Torra a la JEC

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que no ejecute su inhabilitación porque presentará un recurso al Tribunal Supremo (TS). En un escrito a la JEC, Torra concreta su intención de interponer un recurso contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales ante el TS, y solicita asimismo la medida cautelarísima de suspensión de la resolución impugnada, contra el acuerdo de la JEC del 3 de enero.



10:34h. Colau, irónica con las derechas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha agradecido irónicamente la actitud de PP, Vox y Cs que hace "indiscutible" la alianza progresista que previsiblemente aflorará del pleno de investidura del líder del PSOE Pedro Sánchez como presidente del Gobierno este martes. En un mensaje en Twitter, Colau ha asegurado que este martes es un día histórico, y ha reprochado a los tres partidos sus gritos, insultos y amenazas a los diputados que facilitarán la investidura de Sánchez. "Quiero empezar este día histórico dando las gracias a PP, Vox y Cs por no disimular, por mostrarse tal cual son: gritando, insultando y amenazando nos reafirman en la necesidad indiscutible de una alianza progresista. ¡Buenos días!", ha escrito.



10:27h. Ciudadanos pronostica "tensión"

"Si eres el candidato a presidente del Gobierno y has elegido a estos amigos, probablemente en la legislatura persistirá la tensión", ha dicho en RNE Edmundo Bal, de Ciudadanos.



10:26h. Echenique: "Espero que la legislatura sea larga"

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este martes que confía en que el gobierno de coalición que se conforme una vez sea investido Pedro Sánchez sea estable y "pueda llegar hasta el final" de los cuatro años de legislatura. Echenique se ha pronunciado en estos términos en 'Las Mañanas' de RNE este martes, cuando el pleno del Congreso se reúne para celebrar la segunda votación de la investidura del socialista Pedro Sánchez, que cuenta con los apoyos necesarios para ser presidente. El diputado de Unidas Podemos ha señalado que el primer desafío del Ejecutivo serán los Presupuestos Generales del Estado, donde la coalición morada espera aumentar las partidas sociales.



10:25h. Vox: Nace "un régimen de totalitarismo"

"Salvo milagro o algún diputado que entre en razón, (...) todo apunta a que veremos hoy el nacimiento de un nuevo régimen en España. Un régimen de totalitarismo, que se apoya y nace del terrorismo de ETA y del golpismo catalán", opina Macarena Olona (Vox).



10:25h. Borràs critica el pacto PSOE-ERC

Laura Borràs, de Junts per Catalunya, ha criticado el pacto de ERC con el PSOE: "Es una mesa [de dialogo] desnuda, es una mesa de buenas intenciones, la carta a los reyes ya ha pasado", ha afirmado en SER Cataluña. Ademàs, Borràs ha vuelto a afirmar que "las garantías se toman antes, no después, sobre todo si con quien pactes ya te ha engañado un par de veces". La diputada de JxCat ha asegurado que a su juicio "la derecha o la ultraderecha no difieren de la actitud que ha tenido el PSOE con Cataluña", informa Fidel Masreal.



10:16h. "Buenos días, golpistas": así saluda Vox a ERC, según Rufián

"Es ridículo ver a algunos diputados de PP, Vox y Ciudadanos interpelando directamente a diputados del PSOE diciendo: '¿Vas a permitir esto?'", ha dicho Rufián en TVE.



10:15h. Montesinos: Sánchez "agacha la cabeza" y el PP será "dique de contención"

"Hoy, si nada cambia, va a ser un día triste", ha señalado en TVE el diputado popular. "El PSOE no ha dudado en pactar con aquellos que quieren destruir España porque los socios de Sánchez, que él ha elegido personalmente, lo que quieren es la destrucción de la unidad nacional", en su opinión.



10:15h. El PNV tacha de "bochornosa" la actitud de la derecha

La diputada del PNV en el Congreso Josune Gorospe cree que ha sido "bochornosa y lamentable" la actitud de la derecha durante la sesión de investidura y espera que "la agresividad verbal" desaparezca en siguientes plenos en el Parlamento. Además, ha asegurado que seguirán defendiendo los intereses de Navarra "a pesar de las presiones".



10:14h. EH Bildu dice ahora que no tiene plan 'antitamayazo'

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que no tienen plan 'antitamayazo' para el Pleno de este martes, en el que se producirá la votación definitiva para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, más allá de la abstención, y cree que la derecha intentará hacer "descarrilar" al Gobierno. Por ello, ha pedido que se le haga frente "con determinación y sin políticas tibias". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Aizpurua ha apuntado que ella tiene "un mandato clarísimo" de las bases de la coalición y, por ello, hoy se abstendrán. En este sentido, ha apuntado que ellos no tienen "ningún plan" 'antitamayazo', salvo el de abstenerse para "facilitar y no obstaculizar" que Sánchez sea presidente del Gobierno.



10:14h. Diputado socialista: las presiones no romperán la cohesión

El diputado socialista Juan Cuatrecasas ha denunciado haber recibido coacciones a través del correo personal del Congreso para que cambie el sentido de su voto en la investidura de Pedro Sánchez, si bien ha asegurado que el grupo socialista está unido y votará de forma cohesionada su reelección como presidente. En declaraciones a Efe, Cuatrecasas ha indicado que personalmente no tiene intención de denunciar las presiones que ha recibido ante la Justicia, si bien ha explicado que el PSOE llevará a los tribunales "amenazas" y "coacciones", algunas mucho más graves que las que él ha recibido



10:14h. Aina Vidal, ya en Madrid: votará

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ya está en Madrid y acudirá a la segunda votación para votar a favor de la investidura del socialista Pedro Sánchez, según informa Gemma Robles.



10:13h. El diputado de Teruel Existe, protegido

Amado Goded, portavoz de Teruel Existe, ha confirmado en Antena 3 que Tomás Guitarte, el diputado de su partido en la Carrera de San Jerónimo, ha pasado la noche en un lugar sin determinar por cuestiones de seguridad.



09:59h. El fantasma del 'tamayazo'

El fantasma del "tamayazo" -apelativo que hace referencia al transfuguismo que se produjo en la Comunidad de Madrid en 2003- sobrevuela la segunda ronda de votación para la investidura de Pedro Sánchez, después de las presiones que han recibido varios diputados socialistas en las últimas jornadas para que rompan la disciplina de voto e impidan que el líder del PSOE siga en la Moncloa.



09:59h. La investidura agita la vida pública de Teruel

La portavoz del grupo municipal de Ganar Teruel-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital turolense, Ana Isabel Gimeno, ha registrado este martes, 7 de enero, una petición por escrito para que la Junta de Portavoces del consistorio muestre su respaldo al diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte.

09:55h. Montaña rusa, última vuelta

La vertiginosa votación final de investidura abre un nuevo ciclo atravesado por el conflicto catalán y la deriva ultra. Sánchez confía en repetir los apoyos de su reelección para aprobar Presupuestos en primavera y blindar el Gobierno, narra Iolanda Mármol.



09:53h. EH Bildu propone un plan 'anti-tamayazo'

El diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Jon Iñarritu, ha propuesto este lunes que en caso de que en la segunda votación de la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, se produzca transfuguismo entre lagunos de los diputados que tienen previsto abstenerse se debería impulsar un plan 'anti-tamayazo'.



09:52h. ¿Cuántos votos hacen falta?

El Congreso celebra este martes la segunda y definitiva votación para investir presidente del Gobierno al candidato socialista, Pedro Sánchez. Salvo sorpresa de última hora, Sánchez cuenta con la mayoría simple de la Cámara Baja imprescindible para ser investido en segunda votación, o lo que es lo mismo, más votos a favor que en contra.



09:49h. Margallo ve posible que algún socialista no vote a Sánchez

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha considerado este martes que, "a la vista del cambio radical" de la actitud de Pedro Sánchez respecto a su programa electoral, "es perfectamente razonable que algún diputado socialista" no apoye su investidura.

En una entrevista en Radio Euskadi, García-Margallo ha indicado que una vez "adulterado" el programa con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones, "yo entendería perfectamente" que algún diputado de ese partido estime que lo acordado por Sánchez con Unidas Podemos, ERC y PNV, le impide votar a favor de ese Gobierno.



09:46h. Calvo, inquieta por las "graves amenazas"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha expresado este martes su "inquietud" ante las "gravísimas acusaciones" que los diputados socialistas están recibiendo de la oposición ante la investidura de Sánchez y ha asegurado que "esas amenazas terminarán en la justicia". "Hemos sido señalados con nombres y apellidos", ha dicho la también ministra en funciones en una entrevista en RNE, en la que ha afirmado que el PSOE no puede tolerar en un sistema de convivencia las "acusaciones gravísimas y las amenazas claras" de parte de la oposición.



09:11h. Simancas, víctima del 'Tamayazo' del 2003

Cabe destacar que Simancas, precisamente, fue víctima del 'Tamayazo' en 2003, cuando estando a punto de ser elegido presidente de la Comunidad de Madrid dos de sus parlamentarios boicotearon la votación protagonizando un acto de transfuguismo que obligó a repetir las elecciones en la región. Finalmente la designada presidenta fue la popular Esperanza Aguirre.



09:09h. "Contados y controlados" los diputados

El número dos del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha confirmado que tiene "contados y controlados" a todos los diputados del PSOE que, la pasada noche, han tenido que dormir en Madrid por orden de la dirección, a fin de evitar algún accidente o problema de última hora que pudiera trastocar la votación de investidura que se celebrará, en unas horas, en el Congreso.



08:49h. El PSOE llevará a los tribunales las amenazas

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, ha anunciado que el PSOE llevará a los tribunales las "amenazas" y "coacciones" a diputados socialistas ante la sesión de investidura de este martes, en la que Sánchez necesita todos los votos que tiene comprometidos para ser nombrado presidente.

"Y respecto a las amenazas y coacciones, difamaciones y calumnias, comunicaros que acudiremos a los tribunales a defender la democracia. Y que hoy votaremos con mucho orgullo el gobierno progresista", ha escrito Lastra en su perfil de Twitter, en alusión a los mensajes y presiones que varios diputados han recibido para que cambien el sentido de su voto.



08:46h. Teruel Existe mantiene en el 'sí' a Sánchez

El portavoz de Teruel Existe, Amado Goded, ha confirmado este martes que la coordinadora mantiene su decisión y votará 'sí' al candidato socialista, Pedro Sánchez, en la votación definitiva de la sesión de investidura. En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', Goded ha lamentado los "insultos" y los "exabruptos" de parte de los grupos del Congreso de los Diputados hacia su diputado, Tomás Guitarte, desde que expresase su apoyo a la candidatura de Sánchez.

"El uso de la palabra traición con tantísima ligereza y tantas veces repetida no es muy aconsejable. Si fuésemos capaces de mirar el diario de sesiones nos quedaríamos asombrados", ha lamentado el portavoz, para después instar a los parlamentarios a cuidar "el lenguaje".

08:45h. Jornada definitiva para la investidura de Pedro Sánchez

Buenos días. Al mediodía el Pleno del Congreso de los Diputados se reúne para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, después de no haber logrado el domingo la mayoría necesaria en el primer intento.

Así las cosas, Sánchez se la jugará en la 'segunda vuelta' de este martes, 48 horas después, como marca la Constitución, en la que el candidato ya solo necesitará sumar más votos a favor que en contra, es decir, más síes que noes.