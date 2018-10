Page advierte a los independentistas que Sánchez no cambia apoyos por soberanía

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, llegó este lunes a la Moncloa con una bandera de España en la pulsera de su muñeca derecha y un recado para Catalunya. A saber: Pedro Sánchez no va a ceder a las exigencias de las fuerzas independentistas a cambio de obtener el respaldo que necesita en el Congreso para sacar adelante la complicada tramitación de los Presupuestos. "En el PSOE tenemos muy claro que el presidente del Gobierno no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario, ni se plantea poner en juego las reglas de juego del Estado de derecho", advirtió, en clara respuesta a ERC, que pide que el Ejecutivo influya sobre la Fiscalía para obtener la libertad de los dirigentes presos.

Page instó a los partidos soberanistas y al ala derecha que no se llamen a error y no confundan la "posición moderada en las formas" que mantiene Sánchez en pos del diálogo con "debilidad" alguna. "A este Gobierno, si se traspasa el límite que se ha traspasado en otras ocasiones, no le va a temblar el pulso para aplicar medidas constitucionales", advirtió, en contra de lo que sostiene "la retórica simplona de la oposición".

García Page, que apoyó a Susana Díaz en las primarias del 2017 en contra de Sánchez, tiró de ironía para bromear con la capacidad de resistencia del presidente del Gobierno. "Si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE salimos ya de eso bastante escarmentados, así que les recomendaría a los indepentistas que no pongan en duda la fuerza de Pedro Sánchez", recomendó.

EL CALENDARIO



El barón socialista trató de salir al paso de las preguntas acerca de un horizonte electoral que el Gobierno continúa situando oficialmente en el 2020. Aunque con matices, García-Page acabó por admitir que si Sánchez no logra los respaldos parlamentarios que necesita para aprobar sus Cuentas en el Congreso, comenzaría "la cuenta atrás" hacia los comicios legislativos.

En su opinión "no es descartable" que las urnas sean en otoño del 2019, pero donde mayor énfasis puso fue en subrayar la importancia de respetar el calendario y que, en todo caso, no se abogue por hacer coincidir las generales con las elecciones europeas, autonómicas y locales previstas para mayo. Defendió pues que, aunque el Ejecutivo no pueda validar su Presupuesto, el margen para adelantar no permitiría hacerlo hasta depués del verano, con los gobiernos autonómicos ya formados y un nuevo escenario de pactos.

El presidente de Castilla-La Mancha admitió que no va a elaborar los Presupuestos de su propia autonomía hasta que se despeje la situación en el terreno estatal y sepa si tiene que elaborarlos con la nueva senda de déficit o con la que dejó prevista Mariano Rajoy. Page reconoció también que le costará acordar con el Gobierno una de las grandes reivindicaciones de su autonomía, poner fin al trasvase Tajo-Segura, pero defendió: "Si España quiere trasvases tiene que ser de todos los ríos, no del que decidió Franco".