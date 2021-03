El partido de Errejón se da por enterado y se abre a hablar con Iglesias

En las filas de Más Madrid, el partido que resultó del cisma en Podemos entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, no tenían noticia previa del sorpresivo anuncio-bomba hecho por Iglesias en la mañana de este lunes. No la tenía al menos la médico anestesista Mónica García, diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y candidata de esa formación a la presidenta de la comunidad madrileña. Pero la que hasta ahora ha sido una de las parlamentarias más destacadas del partido liderado a nivel nacional por Errejón desde Más País se ha mostrado abierta a hablar con Iglesias de su propuesta de concurrir juntos a los comicios madrileños.

"La proposición del señor Iglesias no nos la ha trasladado a nosotros, me hubiera gustado que hubiera sido realmente una propuesta sincera y honesta, que nos la hiciera realmente desde la política, que es lo que se hace cuando quieres hablar con otras fuerzas", ha explicado -informa Efe- a los medios en el parlamento autonómico madrileño. Pero, pese a la queja por cómo Pablo Iglesias se ha dirigido a su antiguo número dos no en privado, sino en los medios y puenteando a la candidata, esta ha dado "la bienvenida" a Iglesias en el ring electoral.

Y también pese a que ha recordado que "nos merecemos un poquito de respeto entre las fuerzas políticas", García ha subrayado que Unidas Podemos y Más Madrid deberán hablar: "Tenemos que dejar de mirarnos entre nosotros, olvidarnos de nuestras cuitas", ha dicho. Y al tiempo ha adelantado un descarte de una vuelta de Errejón a la arena electoral de Madrid: "No podemos volver a cuitas internas, del pasado y a la política de testosterona".

La diputada regional y líder de Más Madrid ha confirmado que ha escrito a Pablo Iglesias al enterarse de su anuncio de presentarse a las elecciones autonómicas madrileñas, y que ha quedado con él en "dialogar" sobre "lo que creamos que es la mejor opción para Madrid, para sacar a la señora Ayuso".

No obstante, también ha dejado caer una lectura lateral y afilada de la maniobra de Iglesias: "Esta mañana estábamos preocupados por si Unidas Podemos pasaba del 5% del voto", ha dicho sobre una formación que tiene siete diputados en la asamblea autonómica, mientras Más Madrid tiene 20, con los que ha construido "la oposición real de Ayuso en la pandemia".